Denn am Ende bleibt uns nur die Wahrheit. Doch was ist diese Wahrheit und warum muss Wonder Woman für sie kämpfen?

Text: Ines Breiner

Wir stecken gerade in sehr herausfordernden Zeiten. Deswegen können wir ab und zu sicher Aufmunterung und Unterhaltung gebrauchen. Genau das bietet „Wonder Woman 1984“. Der zweite Solo-Film der DC-Heldin läuft jetzt endlich auch bei uns, zu sehen über den Streaming Service Sky. Doch hinter der schillernden, bunten, poppigen, Gute-Laune-80er-Jahre-Fassade des Films steckt noch viel mehr: eine Wonder Woman aka Diana Prince (Gal Gadot) nämlich, die ihren Glauben an die Menschheit, an das Gute in den Menschen nicht verliert. Die an der Wahrheit festhält und sie mit allem, was sie hat, verteidigt. Auch, wenn sie dafür große persönliche Opfer bringen muss. Und sie bringt die Menschheit dazu, dasselbe zu tun: Weg, von den eigenen, selbstsüchtigen Wünschen auf das allgemeine Wohl zu schauen, auf das, was wirklich, was wahr ist. Alles Dinge, die gerade auch für uns sehr aktuell sind.

Wonder Woman 1984

Spielte der erste Teil noch am Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, hüpft Regisseurin Patty Jenkins mit der Geschichte nun in die knalligen 80er Jahre. Dabei muss Diana mal wieder die Welt retten – es ist ein Superheldenfilm, wie sollte es da auch anders sein. Es ist ein Jahrzehnt des Exzesses, Besitz steht über allem, Konsum wird großgeschrieben. Kunst, neue Technologien, Reichtum und Glamour sind ganz groß in Mode. Und eine „Have it all“-Mentalität, also eine „Alles haben“-Haltung, die Maxwell Lord (Pedro Pascal) mit seinem Öl-Unternehmen Black Gold International noch befeuern will. Doch all der Schein ist nur Fassade – ihm springen die Investoren ab, es gibt kein Öl und sein TV-Schein verliert allmählich seinen Glanz. Er hat allerdings einen bösen Plan in der Hinterhand.

Währenddessen führt Diana gerade ein ruhiges Leben als Anthropologin und Archäologin im Smithsonian, einem der bekanntesten Museun der USA. Als Wonder Woman tritt sie in ihrer Freizeit, unerkannt, auf. Durch einen, von ihr verhinderten, Raubüberfall wandern die vom FBI sichergestellten Artefakte zu ihrer Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig). Sie soll sie untersuchen und bestimmen. Darunter befindet sich auch ein Wunsch-Stein. Wie sich später herausstellt, wurde der vom „Gott der Lügen“ erschaffen, mit katastrophalen Folgen für alle Zivilisationen, in denen er auftaucht. Genau diesen Stein will Lord für sich haben, um sich seinen größten Wunsch nach Macht, Reichtum und Anerkennung zu erfüllen. Und auch Barbara und Diana äußern ihre eigenen geheimen Wünsche – mit ungeahnten Folgen!

Wahrheit

Von jetzt an beginnt das große Wünsche-Wettrennen: Max Lord will so viele Menschen wie möglich dazu bringen, ihm gegenüber ihre Wünsche zu äußern. „Alles, was du willst, alles, was du dir erträumst – du kannst es haben!“ Das ist sein Motto. Doch Diana muss zu ihrem Erschrecken sehr bald feststellen, dass Lords Plan aufgeht. Und sie selbst muss neu erkennen: „Nichts Gutes wird aus Lügen geboren. Und wahre Größe nicht das ist, was du denkst.“ Denn dieser Stein hat einen gewaltigen Haken: Nichts ist kostenlos und genau so ist es auch mit den Wünschen. Jeder Wunsch hat seinen Preis und kostet jeden Menschen, der ihn äußert, etwas anderes: Gesundheit, Freundlichkeit, Stärke oder Sicherheit. So wird Barbara zum Beispiel plötzlich zu Wonder Womans stärksten Gegnerin, die Max Lord auch noch beschützt. Obwohl sie durch ihren erfüllten Wunsch so glücklich ist, wie schon lange nicht mehr – sie bekommt ihre große Liebe Steve Trevor (Chris Pine) wieder – muss sich Diana am Ende einmal mehr ihrer wahren Stärke bewusst werden. Nämlich nicht ihrer körperlichen Überlegenheit und Unverwundbarkeit, ganz im Gegenteil. Ihre größte Stärke ist am Ende ihr Glaube an das Gute in den Menschen und an die Wahrheit. In einer bewegenden Ansprache versucht sie die Menschen zum Umdenken zu bewegen, als das Chaos auf der ganzen Welt immer größer wird: „Alles hat einen Preis. Einen, den ich nicht bezahlen möchte, nicht mehr. Diese Welt war ein wunderschöner Ort, genau so wie sie war, und du kannst nicht alles haben. Du kannst nur die Wahrheit haben und die Wahrheit ist genug. Die Wahrheit ist wunderschön. Also sieh dir die Welt an und sieh dir an, was dein Wunsch sie kostet. Du musst ein Held sein, nur du kannst den Tag retten. Widerrufe deinen Wunsch, wenn du die Welt retten möchtest.“