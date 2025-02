Weil jeden Tag auch schöne und gute Dinge passieren…

Globale Kindersterblichkeit stark gesenkt

Laut UNICEF und der WHO hat sich die weltweite Kindersterblichkeit seit dem Jahr 2000 mehr als halbiert. Von rund 9,9 Millionen Kindern unter 5 Jahren im Jahr 2000 ist die Zahl auf ca. 4,9 Millionen Kinder im Jahr 2022 gesunken. Eine signifikante Verringerung der Zahlen findet man auch in ärmeren Ländern, in denen der Wert verhältnismäßig hoch war. Grund dafür sind bessere Gesundheitssysteme, bessere Nahrung, Trinkwasserversorgung und auch einfache Verbesserungen, wie Moskitonetze gegen Malaria. Good News am Rande: In Minnesota hat kürzlich ein seit 1993 bestehendes Sommercamp für an HIV erkrankte Kinder seine Pforten geschlossen. Der Grund: Es gibt schlichtweg keine Kinder mehr, die es brauchen würden. Die Rate an mit HIV infizierten Kindern in den USA liegt beständig weit unter 1%. Wenn das mal keine guten Neuigkeiten sind.