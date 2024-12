Mark Wahlberg (53) und seine Frau Rhea Durham (46) gehören zu den Vorzeigepaaren in Hollywood. In der aktuellen GALA verriet der Schauspieler, wie sie es schaffen, ihre Ehe nach fast 25 Jahren so stark zu halten. Ihre Basis dabei: ihr tiefer Glaube. Beide sind sehr katholisch – und zwar schon seit sie sich kennen. Eines der ersten Dates war ein gemeinsamer Gottesdienst-Besuch.

Bis heute ist das Gebet Teil ihres Familienalltags mit den vier Kindern Ella (21), Michael (18), Brendan (16) und Grace (14). „Wir beten vor den Mahlzeiten und manchmal auch vor dem Schlafengehen. Ich glaube daran, dass Gott über mich und meine Familie wacht“, erzählt Mark Wahlberg.

Neben dem Glauben sorgt auch gemeinsame Zeit für ihre stabile Ehe. Der Schauspieler betont: „Wir arbeiten jeden Tag an unserer Beziehung.“ Und wenn Mark wie ein echter Handwerker das Haus repariert, findet Rhea das ziemlich attraktiv.