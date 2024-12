Christbaumkugeln Das führt uns zur Theologie der Christbaumkugeln. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum wir zu Weihnachten Tannenbäume aufstellen und Süßes und Christbaumkugeln darauf hängen? Entstanden ist die Idee im Mittelalter. Hier wurden zur Weihnachtszeit in Kirchen und auf Marktplätzen sogenannte „Paradiesbäume“ aufgestellt, die Teil von Mysterienspielen waren. Die Christen übernahmen damit einen nicht-christlichen Brauch, gaben ihm aber eine neue Bedeutung. Immergrüne Zweige waren bei den Römern und Germanen Symbole für das Leben und man schmückte etwa im Winter Häuser mit grünen Zweigen, um böse Geister abzuwehren bzw. die Rückkehr des Frühlings zu feiern. Die Bäume der Christen wurden mit Äpfeln geschmückt und sollten nun den Paradiesbaum aus der biblischen Geschichte von Adam und Eva symbolisieren. Das Fest des heiligen Adam und der heiligen Eva wurde – und wird bis heute – am 24. Dezember gefeiert, und so wurde der Paradiesbaum ein Vorläufer des Christbaums. Die Äpfel – auch wenn in der Bibel eigentlich nur „Frucht“ steht – sind nun vergoldete Kugeln. Das, wonach wir selbst greifen wollten, ist nun durch Jesus für uns zum Geschenk geworden.

Der eigentliche Christ-Baum Die Symbolik des Christbaums geht noch viel tiefer. Am Ende der ganzen Geschichte gab es nämlich auch einen Garten, einen Baum, eine Versuchung. Dieser Schlange wurde jedoch sozusagen der Kopf zertreten. Die Kirche sahen im Kreuz immer schon die Ähnlichkeit zum Baum im Paradies. In alten Gebeten und Hymnen taucht demnach immer wieder der Ausdruck „Kreuzesbaum“ auf. Ein Hinweis auf die Parallele. Auch hier gibt es einen Mann und eine Frau. Bereits Paulus nennt Jesus den „neuen Adam“ und die Kirchenväter sahen ganz automatisch in Maria die „neue Eva“. Das „Ich will nicht“ der Stammeltern wird von Jesus umgewandelt in das „Dein Wille geschehe“. Und Maria: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ Bis unter das Kreuz. Die Dynamik des sich Ergreifens wird umgewandelt in Hingabe. Zweifel in Vertrauen. Das ist Erlösung. Die „Frucht“ des Kreuzesbaums ist nun Jesus selbst. Und das, wie wir als Katholiken glauben, nicht nur symbolisch. Er gibt sich uns ganz real zur Speise, als Brot, bis heute in der Eucharistie. Und das führt uns wieder zu Weihnachten. Jesus – sein Name bedeutet „Gott rettet“ – liegt in eine Krippe auf Stroh, symbolisch ein Hinweis auf das Korn, aus dem das Brot gemacht wird. Und der Name Betlehem wird aus den hebräischen Wörtern „Bet – Haus“ und „Lechem – Brot“ gebildet. Also „Haus des Brotes“. Als ob Gott sagen würde: „Begreift ihr, worum es hier geht…?“

Weihnachtsgeschenke Dass wir uns zu Weihnachten gegenseitig beschenken, hat hier seinen Grund. Weil Gott sich selbst schenkt. Und wahrscheinlich, weil wir lernen müssen, dass wir Empfangende sind. Denn wir kennen das, einfach nur empfangen, das fällt schwer. Dr. Maria Wolter, Philosophieprofessorin der Steubenville Universität in Gaming, sagte beim Frauenherz Kongress darüber: „Es bedarf mehr Großzügigkeit zu empfangen, als zu geben.“ Weihnachtsgeschenke hätten daher den Sinn, dass die Kinder das Empfangen lernten, so Wolter. Haben wir heute nicht tatsächlich ein komisches Verhältnis zum Schenken. Meistens verkommt es ja zu einer Art Tauschgeschäft. Bekomme ich ein Geschenk, fühle ich die Notwendigkeit, auch etwas zu geben. „Ich will ja nichts schuldig bleiben.“ Einfach etwas annehmen, ohne etwas zurückzugeben, sind wir nicht gewohnt. Dabei wäre das der Charakter des Geschenks. Was ist ein Geschenk? „Ein Geschenk ist kostenlos, unverdient, wird uns nicht geschuldet“, sagt Maria Wolter. „Es ist unmöglich, ein Geschenk zurückzuzahlen. Und das Wichtigste: Ein Geschenk kann man sich nicht selber geben.“ Darum würde uns ein Geschenk immer auf einen Schenker verweisen. Das Wer ist wichtiger als das Was. Das bedeute, dass sich der Schenker im Geschenk irgendwo selbst schenkt, so die Philosophieprofessorin. Vielleicht sollten wir uns vom Weihnachtstreiben der Geschäfte nicht täuschen lassen. Geschenke gehören wesentlich zu Weihnachten und können uns eine wichtige Lektion geben: Eben dass wir als Menschen vor Gott Empfangende sind. Und die passende Antwort auf ein Geschenk ist nicht, dass ich etwas zurückgebe. Sondern allein, dass ich das Geschenk annehme. „Wenn ein Geschenk abgewiesen wird, dann wird die ganze Bedeutung des Geschenks aufgelöst“ so Maria Wolter. „Als Empfänger wird etwas verlangt. Eine Antwort. Und das ist die Dankbarkeit.“

Weihnachtskrippe „Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh.“ So singen wir im bekannten Weihnachtslied. Gott schenkt sich, aber nicht gönnerhaft, von oben herab. Ein Geschenk kann nämlich auch verletzend sein, wenn die Haltung eine falsche ist. Weihnachten zeigt uns einen Gott, der weder großkotzig noch überheblich ist. Er kommt als hilfloses Baby. In der Armut eines Stalls. Er, der schenkt, macht sich für uns bedürftig. Ein bedürftiger Gott! Unverständlich für die Großen jener Zeit. Nur die einfachen Menschen verstehen das, etwa die Hirten. Oder die ehrlich Suchenden, wie die drei weisen Fremden. Die Krippe wird zur Revolution. Später wird Jesus es deutlich sagen: „Wer von euch groß sein will, soll Diener sein.“ Macht, Geld, Anerkennung, diese Dinge werden an der Weihnachtskrippe auf den Kopf gestellt. Vielmehr finden wir Verbundenheit. Wir finden eine Familie, die zusammenhält, die sich liebt und die den äußeren Umständen zustimmt, und dadurch einen Frieden ausstrahlt. Weihnachten ist ein „Fest der Familie“, sagt man. Aber vielleicht nicht nur, weil man als Familie einmal wieder zusammenkommt, sondern weil wir in der Krippe sehen, was wichtig ist. Gemeinschaft, Einheit, Ergänzung. Nicht Geschlechterkampf, nicht Rivalität. Es geht nicht darum, Boss zu sein. Sondern Familie.

Hirten, Schafe und Windeln Von der Weihnachtsgeschichte nicht wegzudenken sind schließlich die Hirten mit ihren Schafen. Sie übernachten bei ihrer Herde im Freien am Lagerfeuer. Romantik pur. Wer kann sich nicht an die Krippenspiele in der Kindheit erinnern? Hat nicht jeder schon mal einen Hirten gespielt? Manche vielleicht auch ein Schaf. Die Geschichte geht jedoch deeper, als du denkst. Wie schon gesagt, repräsentieren die Hirten die einfachen und armen Menschen. Ihnen wird die Geburt des Gottessohnes als Erstes gezeigt. Aber dass es gerade Hirten sind, deutet auch darauf hin, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist. Die Juden wussten aus der Schrift, dass der kommende Messias aus Betlehem kommen werde, der Stadt Davids. David war, bevor er der große König Israels wurde, in dieser Stadt ein junger Schafhirte. Jesus, als der verheißene „Sohn Davids“, wird sich selbst als der gute Hirte bezeichnen. Das ist ebenfalls eine Prophezeiung aus der Schrift, wo Gott als Hirte seines Volkes bezeichnet wird. Und gibt es noch ein interessantes Detail. Als die Engel den Hirten erscheinen, sagen sie: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus [also ‚Messias‘], der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt“ (Lk 2,11-12). Hast du dich übrigens schon je einmal gefragt, warum die Engel für das Zeichen das mit den Windeln und der Krippe so genau erwähnen? Meist denken wir, ja, klar, damit die Hirten wissen, welches Baby das richtige ist. Auf der anderen Seite gibt es in einem kleinen Ort nicht so viele Geburten in einer Nacht. Das Zeichen, von dem die Engel sprechen, ist aber noch ein anderes. Die Überlieferung sagt, dass die Hirten von Betlehem die Lämmer züchteten, die im Tempel als Opfer geschlachtet wurden. Dieses „Opferlamm“ sollte die Sünden des Volkes sühnen. Die Lämmer mussten aber fehlerfrei sein und durften sich daher nicht verletzen. Darum nahmen die Hirten das Lämmchen, sobald es geboren war, wickelten es in Windeln legten es auf Stroh in die Krippe. Und die Hirten verstanden, wozu dieser „Retter“ geboren war.

Weihnachtsfriede „Frieden auf Erden!“ So riefen es die Engel den Hirten zu Weihnachten zu. Unsere Welt sieht alles andere als friedlich aus. Papst Franziskus ruft daher als Oberhaupt von 1,4 Mrd. Katholiken immer wieder besonders bei seiner Weihnachtsansprache zum Frieden auf.