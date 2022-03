Christ sein. In einer Zeit wie unserer ist das gar nicht so einfach! Reizüberflutungen, Ablenkungen oder Hoffnungslosigkeit können uns im Weg stehen. Wie soll man da überhaupt ein guter Christ sein? Vom Heilig-Werden will ich lieber mal nicht anfangen, das scheint sowieso viel zu weit weg. Umso schöner ist es, dass wir Vorbilder – denn Heilige sind ja schließlich nichts anderes – haben, die die komplett gleichen Situationen mitbekommen haben, sprich aus unserer Zeit sind. Und dabei auch noch eine besondere Liebe für die Jugend hatten. Der heilige Johannes Paul II. ist eines meiner Vorbilder.