1. Gemeinschaft

Durch die Einfachheit der Worte schafft der Rosenkranz im gemeinsamen Gebet eine starke Verbindung untereinander. Ähnlich dem gemeinsamen Singen ist der Rosenkranz besonders ein Gebet der Gemeinschaft. Hast du schon mal erlebt, den Rosenkranz z.B. auf einer Wallfahrt mit Tausenden Menschen gleichzeitig zu beten? Gemeinsam sind wir mit Maria vor Gott. „Betet täglich den Rosenkranz!“ – das hat Maria den Menschen in unzähligen Erscheinungen, wie etwa in Fatima, ans Herz gelegt. Beim Rosenkranz verbindet sich Maria mit unserem Gebet in besonderer Weise.

2. Biblisch

Wenn wir das „Gegrüßet seist du Maria“ sagen, meint das nicht so sehr, dass wir selbst zu Maria sozusagen „Hallo“ sagen. Sondern vielmehr ist es eine Meditation über die Bibelstelle (Lk 1,28.42), wo Jesus in unsere Welt kommt. Wir denken daran, wie der Engel dieses Menschenwesen Maria begrüßt und Gott hier den Menschen in seine Erlösung mit hineinnimmt. Und wenn wir im zweiten Teil Maria, unsere Mutter im Himmel, um ihr Fürbitte fragen, dann folgen wir dem Wort Jesu am Kreuz, der uns sagt: „Schau, das ist deine Mutter!“ (Joh 19,27).

3. Keine großen Worte

Um zu beten, braucht es nicht viele Worte. Man muss Gott nicht durch gescheites Reden überzeugen. Vielmehr sollen wir einfach in seiner Gegenwart bleiben. Mit dem Rosenkranz kommen wir ganz schlicht vor Gott, nicht eingebildet auf unser eigenes Reden. Zugleich hilft uns die Melodie der Wiederholungen des Rosenkranzes dabei, unsere Sinne auf Gott zu fokussieren. Im Herzen bleiben wir so mit Maria in Gottes Gegenwart, während der Verstand durch das gleichförmige Beten auf Gott hingelenkt wird. Es geht nicht darum, den Rosenkranz möglichst schnell oder möglichst langsam zu beten. Es geht darum, diese Zeit einfach bei Gott zu sein.

4. Treue

Der Rosenkranz hilft uns, eine gute Zeit lang, konkret etwa 25 Minuten, im Gebet zu sein. Das hilft uns, täglich eine Treue im Gebet zu haben und nicht nur nach fünf Minuten schon wieder aufzuhören, wie es uns eben oft passiert. Und: Den Rosenkranz kannst du überall beten. In der U-Bahn, im Auto, im Wartesaal – und wirst automatisch in Gebetsstimmung versetzt. Dein Weg zur Arbeit oder in die Schule wird so zur sinnvollen und wertvollen Zeit.

5. Veränderung

Wer sich bemüht, täglich den Rosenkranz zu beten, der wird eine Veränderung in seinem Leben erfahren. Unmerklich, langsam, nicht sofort sichtbar. Aber blickst du nach einiger Zeit zurück, wirst du entdecken, dass Dinge sich geordnet haben, Türen geöffnet wurden, Wunder passiert sind. Die Seherin der Mutter Gottes von Fatima Schwester Lucia sagte einmal: „Es gibt kein einziges, noch so schwerwiegendes Problem, das wir nicht durch das Rosenkranzgebet lösen könnten.“