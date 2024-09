Es waren alle da. Die Größen aus den USA wie Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg genauso wie Michael Mittermeier und Hazel Brugger aus Deutschland. Insgesamt 104 Comedians kamen nach Rom auf Einladung von Papst Franziskus persönlich. Es gab eine kurze Ansprache des Papstes und ein anschließendes Shake-Hands. Die Comedians, nicht alle die Frommsten, waren durch die Bank beeindruckt von dem Treffen und dem Papst. Whoopi Goldberg betonte, dass der Papst die Aufgabe von Comedians so hervorgehoben hat: „Er hat gesagt, dass wir eine Bedeutung haben als Komiker. Das war wirklich bewegend. Niemand sagt das sonst.“ Unter anderem sagte der Papst: „Kann man auch über Gott lachen? Sicher, das ist keine Gotteslästerung, man kann lachen, so wie man mit den Menschen, die man liebt, spielt und scherzt. Die jüdische weisheitliche und literarische Tradition ist ein Meister darin! Man kann es tun, aber ohne die religiösen Gefühle der Gläubigen, vor allem der Armen, zu verletzen.“ Hazel Brugger meinte dazu: „Das ist so eine krasse Stelle!“ Der Papst ermutigte die Comedians: „Ihr habt und pflegt die Gabe, zum Lachen zu bringen.“