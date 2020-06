Ich fand den Gedanken interessant

– „DIE ECHTEN REBELLEN“

Selbst in der heutigen Zeit, wo Individualität und „ausgefallen sein“ so groß geschrieben wird, stechen wir nochmal raus. Und das ist gut so, Jesus hat uns dazu gerufen, Licht zu sein, das alle sehen, und das auf Gottes Größe und Liebe deutet. Jesus hat uns gerufen, Sauerteig zu sein, der sich langsam, aber sicher unter den Rest mischt, und alles mit dieser Freude ansteckt, womit er in Berührung kommt.

In den nächsten YOU! Ausgaben in diesem Jahr, werden wir uns diesen Brief an Diognet ein wenig anschauen und sehen, dass Christen immer schon „anders“ waren. Ich freu mich darauf, das mit euch zu teilen. Mich hat das echt ermutigt, dass wir als Christen immer schon ein bisschen aufgefallen sind.