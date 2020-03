Der Film will einerseits auf Rassismus aufmerksam machen, den es immer noch gibt, andererseits will er vermitteln, dass die Todesstrafe eine Grausamkeit ist, die uns Menschen entehrt, selbst einen Verbrecher, der das Verbrechen tatsächlich begangen hat. Deutlich zeigt sich das auf sehr eindringliche und realistische Weise, als einer der Insassen, ein Vietnam-Veteran und Freund von McMillian, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. Die Kamera bleibt bis zum bitteren Ende eingeschaltet, was emotional schwer auszuhalten ist, während all die anderen Insassen im Todestrakt mit ihren metallenen Tassen auf ihre Gitter klopfen, um ihm in seiner Todesstunde beizustehen.