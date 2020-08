Eigentlich sind wir ja eher schriftlich unterwegs, aber wir machen immer wieder eine Ausnahme! Vor kurzem durften drei aus unserem YOU! Team, Sonja, Markus und Ines, bei der Jugendsendung Xpect von Radio Maria zu Gast sein. Das Thema der Sendung lautete „YOU! Mit 100 Prozent das Leben leben – menschlich, echt & intensiv“.

Gemeinsam mit Moderatorin Babsi haben wir über unser YOU! Magazin gesprochen, was dahinter- und drinsteckt, unsere Inhalte, Themen, unsere Mission und Vision, unsere anderen Projekte, unsere persönlichen Geschichten mit dem Magazin und noch über einiges mehr. Nebenbei durften wir uns auch noch die Musik aussuchen. Und soviel sei verraten: Wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Das ganze Interview kannst du auch in der Radiothek von Radio Maria nachhören: