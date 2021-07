Rücktritt aus der Band

Als Reaktion auf den Hate publizierte Marshall ein ausführliches Statement auf seinen Social-Media-Kanälen.

„Ich habe nicht vorausgesehen, dass meine Äußerung zu einem Linksextremismus kritisierenden Buch als Billigung des ebenso abscheulichen Rechtsextremismus interpretiert werden können.“, so der gecancelte Musiker.

Nachdem er auch für seine vorigen Entschuldigungsversuche heftig kritisiert wurde, fasste er den Entschluss die Band zu verlassen, um seine Kollegen vor weiterem Hate zu verschonen, da die Cancel-wütigen alle Bandmitglieder sozusagen kollektiv verurteilten.

Marshall schreibt, er wolle in Zukunft nicht über kontroverse Themen schweigen müssen, und sich aussprechen, wenn etwas in der Welt falsch läuft. Mit dem Vorwand nicht mehr zensiert werden zu wollen, wünscht er seinen Kollegen das Beste.