Was sagen die Menschen?

Wenn Gott uns die Erde anvertraut hat, dann uns allen zu gleichem Teil. Wer sich mit Politik oder Volkswirtschaft ein wenig auseinandersetzt, stößt vermutlich früher oder später auf eine Definition, die so oder so ähnlich lauten könnte: „Die Aufgabe der Wirtschaft ist es, knappe Ressourcen auf eine wachsende Bevölkerung gerecht aufzuteilen.“ Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Harold Dwight Lasswell sagte zum Beispiel: „Politik ist: Wer bekommt was, wann und wie.“ So wird es bereits aus weltlicher Perspektive als Aufgabe gesehen, unsere Schöpfung gerecht aufzuteilen. Wenn es auch oft an der Umsetzung hapert.

Was sagt Gott?

Wenn wir wissen möchten, was Gott dazu sagt, schauen wir als erstes natürlich in die Bibel. Wir nennen die Bibel, die „heilige Schrift“, ja auch das „Wort Gottes“. Wir lesen, dass wir unsere Erde wie „einen Garten hüten“ sollen. In anderen Übersetzungen heißt es auch „bewahren“. Einen Garten lässt man nicht verwildern, sondern man kümmert sich darum, dass er schön ist. Deshalb zerstört man ihn auch nicht, damit alle etwas davon haben, auch in der Zukunft.