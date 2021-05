Ein richtig starkes Bekenntnis, der Song von Wincent Weiss. Er beschreibt ganz ehrlich eine Phase in seinem Leben, wo es ihm im letzten Jahr echt mies ging. Der Erfolg kam für den jungen deutschen Sänger so schnell, dass ihn das in eine richtige Depression führte. In Interviews spricht er jetzt offen darüber, dass er lange in Therapie musste, was ihm geholfen hat, wieder neu anzufangen. Auch in seinem Song „Was habt ihr gedacht“ beschreibt er, wie es ihm in dieser Zeit ging. In „Wie es mal war“ stellt Wincent sich die große Frage, warum er nicht mehr der lebendige und fröhliche Typ von früher sein kann. Doch der „hat sich irgendwo versteckt im großen Nichts“, so singt er. Eine Antwort gibt Wincent in seinem Song nicht. Aber wahrscheinlich ist es der erste wichtige Schritt – bei ihm, genauso wie bei uns allen – dass man realisiert: Halt, da läuft etwas in meinem Leben in eine falsche Richtung. Erst dann nämlich begibt man sich auf die Suche, nach den Dingen, die wirklich das Leben tragen können: „…fahr ich suchend mit dem Finger durch die Seele“. Der Song soll auch uns die Frage stellen: Was trägt mein Leben? Wirklich.

Da ist irgendwas in mir, ich weiß nicht, was es ist

Versuch’s zu finden, ja, doch ich find es nicht

Versuch’s zu fühlen, geh in mein tiefstes Inneres

Doch finde nichts