Was das jetzt genau bedeuten soll? Ich habe mir meinen Alltag angeschaut und festgestellt, dass ich sehr oft auf Sparflamme funktioniere, nur die nötigsten Dinge erledige und mich gerne vor allem Unangenehmen drücke. Also will ich nun genau das in der Fastenzeit machen. Ist dann mehr ein umgedrehtes Fasten, statt weniger zu machen, mache ich mehr. Ich faste also von meiner Faulheit, Trägheit und Unproduktivität. Und das kann ich auf wirklich jeden Bereich meines Lebens beziehen! Damit es nicht zu viel auf einmal, und nicht einzuhalten wird, halte ich mich an mein Motto: mehr und weniger.

Das alles sind also mehr Ziele und Angewohnheiten, die sich längerfristig in meinem Leben halten sollen, auch nach der Fastenzeit. Und mir ist klar, dass ich nicht immer alles, jeden Tag so erfüllen werden kann. Aber ich will mein Bestes geben und wenn ich heute einmal einen Teil davon schaffe, in jedem Bereich vielleicht eine Kleinigkeit erledige, dann ist das schon ein Erfolg. Also, zum Beispiel habe ich heute Morgen auf den Kakao verzichtet, den ich im Moment statt Kaffee wieder jeden Tag trinke. Außerdem gibt es viel Wasser und keinen Zucker (die Kopfschmerzen halten sich zum Glück zurück). Sport mache ich später auch noch, ein Buch muss ich unbedingt noch weiterlesen und einige meiner heutigen To-dos konnte ich schon abhaken. Außerdem habe ich in der Früh mit meinem neuen Bibelleseplan zur Fastenzeit gestartet und Instagram halte ich konsequent von mir fern – nach 30 Minuten ist Schluss! Stattdessen laufe ich alle fünf Minuten ans Fenster um den Sonnenuntergang zu bewundern und erfreue mich an den ersten Frühlingsblumen auf meinem Tisch. Denn Schönheit, davon bin ich fest überzeugt, bringt uns immer auch näher zu Gott. Ein Grund mehr, sie bewusster wahrzunehmen und sich Zeit zum Genießen zu nehmen. Und was hast du dir für die Fastenzeit vorgenommen?