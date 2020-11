Ich denke wir haben dieses Jahr durch die Corona Krise das erste Mal erlebt, wie es sein kann, wenn man nicht alles bekommt, was man sich wünscht. Wir standen das erste Mal vor einem leeren Supermarktregal, konnten unseren Lieblingskäse oder das substantielle Klopapier nicht finden. Das Gefühl mit dem wir zurückgelassen wurden: Angst, Enttäuschung, oder war es doch eher Frust? Wir haben nach Hilfe gesucht, aber auch nach Hoffnung. Versetze dich nochmal in dieses Gefühl hinein, kannst du dir vorstellen wie es Kindern geht, die diese Situation drastischer nahezu jeden Tag erleben und keinen Ausblick auf Hoffnung haben?

Was ist das Grundthema von Weihnachten? Wie würdest du es erklären? Ich würde es in einem Satz, sehr komprimiert, so formulieren: Es ist das Wunder, dass sich Gott in seiner Liebe so klein macht und in einer Krippe als Mensch zu uns kommt. Er schenkt sich uns. Das Schenken und beschenkt werden ist auch das Leitmotiv der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

LEBENSVERÄNDERND

Adina berichtet auch von ihrem Einsatz mit „Weihnachten im Schuhkarton“ in Sarajevo. Am Tagesprogramm stand der Besuch in Schulen oder Kinderheimen, wo für die Kinder Theaterstücke oder Puppenspiele aufgeführt wurden. Natürlich wurden auch die Päckchen verteilt, die vor allem lebensnotwendige Dinge, wie Gewand oder Hygieneartikel, beinhalteten. Zu Weihnachten gab es auch Krippenspiele, wo die Kinder teilnehmen und zuschauen konnten. Während der Geschenkverteilung und vor allem danach wurde mit der lokalen Gemeinde zusammengearbeitet, die sich auch lang nach der Aktion um die Kinder kümmerte.

Eines hat Adina in ihrem Einsatz erkannt: Die bedürftigen Kinder brauchen nicht nur von außen Hilfe, sondern auch von innen- sie brauchen Hilfe und Hoffnung zum Leben.

Auch in ihrer Heimatpfarre, die jedes Jahr an der Aktion teilnimmt, wird zuerst besprochen was den Kindern wirklich helfen könne, was wichtig sei, bevor man die Schuhkartons packen würde.

BESCHENKT UND GELIEBT

Daniela aus Rumänien zählte selbst einmal zu den Beschenkten. Sie erhielt mit sieben Jahren ihr erstes Geschenk, das für sie – wie für die meisten beschenkten Kinder – ihr Erstes und Einziges gewesen ist. Mittlerweile ist Daniela erwachsen geworden und hat die Tiefe und Notwendigkeit der Aktion verstanden. Sie engagiert sich selbst bei „Weihnachten im Schuhkarton“ und kann so vielen Kindern in Rumänien ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

„Es geht nicht um die neuen Dinge in der Box, sondern um die echte Freude und die wahre Liebe, die mit mir und den anderen Kindern für immer bleibt.“ -Boun, Empfängerkind aus Kambodscha

An was denkst du wenn du das Wort Schenken hörst? Vielleicht ist genau dieser Artikel ein Anstoß jemand Bedürftigen zu helfen. Wir feierten ja gerade den Heiligen Martin, der uns in dem Punkt ein großes Vorbild sein kann. Selbstlos hat er sogar dann geteilt, als das Schenken für ihn Verzicht bedeutete. Wir dürfen nicht vergessen, dass Schenken immer ein Ausgießen von Liebe und Anfüllen des „Liebes-Tanks“ des anderen ist. Es ist das einzige Ausschenken, indem unser Krug nicht leerer, sondern voller wird.