Eine Nachricht die uns wohl alle getroffen hat. Philipp Mickenbecker verstarb 10 Monate nach der Krebsdiagnose des Arztes, der ihm eigentlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben gab. Bis zum Schluss behielt er sein Vertrauen auf Gott und seine tiefe innere Freude. Mit seinem Lebensstil und auch mit seinem Leid hat er viele Menschen inspiriert und vor allem auch dazu, in schlechten Zeiten „Freude zu wählen“. So wie sein Bruder Johannes sagt:

Bei mir ist es tatsächlich im Moment so, dass ich einen richtig krassen Frieden mit der Situation habe und, dass Philipp immer der war, der gesagt hat er entscheidet sich für die Freude, selbst im Leid hat er noch gesagt er entscheidet sich für die Freude und nicht dafür, traurig zu sein.“

Erst nach seiner dritten Krebsdiagnose fand Philipp zu Gott, der sein Anker im tiefsten Leid war. „Es gibt so schlimme Nachrichten und Situationen, damit sind wir Menschen teilweise überfordert. An so einem Punkt kommt man allein nicht mehr raus, da muss dir jemand helfen. Das habe ich so krass erlebt und das will ich überall erzählen.“ Ihm war es immer wichtig anderen Menschen diese Hoffnung, die er im Herzen hatte weiterzugeben und hätte dafür von sich aus noch mehr Leid auf sich genommen, wenn er anderen damit Jesus hätte näherbringen können.