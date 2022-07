Wenn der Heilige Geist so viel Feuer bringt, dass die Feuerwehr kommen muss.

Ein Gebetsabend mit Worship, Talks und Zeiten der Stille (oder Folgetonhörnern) war der krönende Abschluss der Academy. Während einem Talk von Tim Hughes ging plötzlich der Feueralarm los. GOTT sei Dank war es ein Fehlalarm, trotzdem musste die Expedithalle evakuiert werden und alle marschierten in den Regen hinaus.

Kurzerhand schnappte sich jemand aus dem Veranstaltungsteam eine Gitarre und es wurde Musik gespielt. Trotz leichter Verwirrung wurde die Freude der Gäste nicht weniger. Tim Hughes hat es auf seinem offiziellen Instagram Kanal thughes77 wunderbar ausgedrückt: „This is what excites me. Seeing worship leave the building onto the streets.“

So aufgeregt und hyped up wie Tim Hughes, waren auch alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Sogar die Feuerwehrleute begannen das Schauspiel mitzufilmen und verließen uns schließlich unter Applaus mit klingendem Folgetonhorn.