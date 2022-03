Message hinter dem Film

Interessant fand ich, wie der Film auf das Thema Vertrauen eingegangen ist. Man kann nie zu 100% sicher sein, wie vertrauenswürdig die andere Person ist. Auch wenn sie glaubwürdig erscheint, kann sie dennoch was anderes im Sinn haben. Doch Sully, Nathan und Chloe mussten sie sich in ihrer Situation gezwungenermaßen vertrauen, um gemeinsam ans Ziel zu kommen. Dass dies nicht immer einfach, aber oft notwendig ist, wurde gut im Film veranschaulicht.

Fazit

Es ist mit Sicherheit kein Film, den ich nochmal anschauen würde, vor allem weil er nichts „Ergreifendes“ dabei hat, obwohl es ein Actionfilm ist – bleibt daher nicht wirklich im Kopf. Was mir aber sehr wohl im Gedächtnis geblieben ist, war dieser Satz „If something is lost, it can be found.“ Eben weil „lost“ das Jugendwort 2020 war und sich der ein oder andere in Coronazeiten vielleicht auch lost gefühlt hat, finde ich die Bedeutung im übertragenen sehr schön. Was immer vielleicht in unserem eigenen Leben verloren gegangen ist, kann wieder gefunden werden. Vielleicht finden auch die Produzenten bei einem, wenn überhaupt geplanten Teil 2 bessere Mittel, um den Videospielen gerecht zu werden.

Text: Veronika Stocker / Fotos ©Sony Pictures