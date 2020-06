Tipps für dein freiwilliges Jahr

* Kläre gut deine Finanzen.

Bevor du dich super motiviert in dein Abenteuer nach der Schule stürzt, musst du dir auch überlegen, wie du diese Zeit finanzieren wirst. Dazu gehört als Erstes herauszufinden, wie viel Geld du für das Auslandsjahr in etwa brauchen wirst. Es gibt verschiedene Organisationen. Manche verlangen mehr für ihr Programm, bei manchen bekommt man womöglich als Volontär ein kleines Taschengeld. Dann musst du überlegen, woher das Geld kommen wird. Entweder hast du schon ein wenig gespart, du machst vielleicht einen Sommerjob, du wünschst dir von Familie und Verwandten Geld zum Schulabschluss für dein Auslandsjahr – es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst dafür beten und Gott bitten, dass er dir dabei hilft, alles zusammenzubekommen, was du brauchst.

* Komme wirklich an. Lass dich darauf ein.

Manche gehen auf ein Auslandsjahr mit der Erwartung, dass sie danach wissen, was sie studieren oder arbeiten sollen. Es ist okay, wenn man noch keinen Plan für die Zeit danach hat, aber man sollte sich während dieser speziellen Ausnahmezeit nicht mit Gedanken über die Zukunft plagen und sich zu sehr darauf fokussieren, was danach kommt. Um ein Gap-Year richtig genießen und ausschöpfen zu können, ist es wichtig, sich ganz auf den Ort, die Menschen dort und die Tätigkeit einzulassen. Es könnte sein, dass man dort wichtige Erfahrungen und Momente verpasst, weil man zu sehr mit dem nächsten Schritt beschäftigt ist. Deshalb wäre es vorteilhaft, schon vor dem Gap-Year in etwa zu wissen, was man danach machen will. Aber ohne Stress. Manchmal zeigt dir Gott einen Weg gerade durch dieses Jahr. Ein wichtiger Tipp ist auf jeden Fall im Hier und Jetzt zu leben und nicht schon zehn Schritte voraus zu sein.