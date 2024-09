Zwischen Grundrecht und Kommunikationskultur Text Michi Cech

Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder das Recht hat, seine eigene Meinung zu haben und diese auch zu äußern. Aber kennst du auch diese Situationen, wo man seine eigentliche Meinung lieber nicht so laut sagt? Laut Umfragen trauen sich 50 Prozent der Menschen nicht, in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu äußern.

Meinungsfreiheit, oft als „freedom of speech“ auf Englisch bezeichnet, ist ein grundlegendes Menschenrecht, das in den internationalen Menschenrechtsdokumenten verankert ist. Sie bedeutet das Recht eines jeden Individuums, seine Meinung frei zu äußern, ohne Angst vor staatlicher Benachteiligung oder anderen Formen der Unterdrückung.



Gewaltfreie Kommunikation

für eine bessere Kommunikationskultur

Meinungsfreiheit ist für eine Gesellschaft unverzichtbar. Nur so können wir über unsere Lebenseinstellungen diskutieren und gemeinsam einen Schritt weiterkommen. Verschiedene Meinungen helfen uns, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen und neue Perspektiven zu gewinnen. Wenn wir nur mit Menschen sprechen, die unserer Meinung sind, verpassen wir die Chance, zu lernen und zu wachsen.

Dass das aber gar nicht immer so leicht ist, wissen wir alle. Oft liegt es nicht so an den Inhalten wie an der richtigen Kommunikation. Wie schnell fühlt man sich verletzt und kann deshalb die Meinung des anderen gar nicht mehr annehmen. Ein besonders effektiver Ansatz für eine bessere Kommunikationskultur ist die Gewaltfreie Kommunikation (GFK). Diese Methode, entwickelt von Marshall B. Rosenberg, bietet eine Möglichkeit, auf einfühlsame und respektvolle Weise miteinander zu sprechen und zuzuhören.

GFK – Wie geht das?

Gewaltfreie Kommunikation ist mehr als nur eine Methode, um Konflikte zu lösen. Es ist eine Lebenshaltung, die darauf abzielt, Empathie und Verständnis in den Mittelpunkt unserer Kommunikation zu stellen. Die Grundidee der GFK ist, dass alle Menschen die gleichen grundlegenden Bedürfnisse haben und dass Konflikte oft dadurch entstehen, dass diese Bedürfnisse nicht erkannt oder nicht erfüllt werden.

DIE GFK BASIERT AUF VIER ZENTRALEN SCHRITTEN:

1. Beobachte, ohne zu bewerten: Anstatt sofort zu urteilen, was jemand sagt oder tut, versuche zuerst nur zu beobachten.

Z.B.: „Gestern hast du meine Nachrichten nicht beantwortet, obwohl du online warst.“

2. Benenne deine Gefühle: Teile deine Gefühle klar und ehrlich mit, ohne Schuldzuweisungen.

„Ich fühle mich ignoriert und verletzt.“

3. Erkenne deine Bedürfnisse: Überlege, welches Bedürfnis hinter deinen Gefühlen steht.

„Mir ist wichtig, dass wir in unserer Freundschaft offen und respektvoll miteinander kommunizieren.“

4. Formuliere klare Bitten: Anstatt zu fordern, stelle eine konkrete und umsetzbare Bitte.

„Könntest du mir sagen, ob etwas passiert ist oder ob wir uns missverstanden haben?“