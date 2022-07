Endlich ist es so weit. Nachdem der Filmstart pandemiebedingt einige Male verschoben werden musste, dürfen wir nun endlich wieder dem vielgeliebten Sohn Odins auf der Kinoleinwand zujubeln. Mit: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Taika Waititi

Regie: Taika Waititi

Laufzeit: 119 Minuten

Filmstart: 6. Juli 2022 Thor- Love and Thunder ist die letzte Erzählung der Phase 4 im MCU. Chronologisch einordnen lässt sich der Film zwischen Doctor Strange In the Multiverse of Madness und Black Panther: Wakanda Forever Es ist der 29. Film des MCU. Um die Handlung zu verstehen, sollte man auf jeden Fall die vorherigen Thor Filme gesehen haben, wissen, wer die (As)Guardians sind und im Idealfall Endgame kennen.

Thunder Wer sich den neuen Thor Film im Kino anschauen möchte, darf sich auf einen klassischen Marvel Film freuen. Actionszenen, viel Spannung, Explosionen und etwas zum Lachen. Der Film ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Es wird ein Wiedersehen mit Charakteren aus Prequels geben, Thor (Chris Hemsworth) erwarten aber auch neue Mitstreiter und einen dunkeln Bösewicht als Widersacher. Dieser wird von Oscarpreisträger Christian Bale verkörpert und ist uns schon aus den Marvel Comics bekannt. Es ist einer von Thors gefährlichsten Feinden: Borr der Götterschlächter. Natürlich muss der Donnergott auch diesmal nicht ohne Mitstreiter auskommen. Unterstützt wird er von Königin Valkyrie (Tessa Thompson), seinem Freund Korg (Taika Waititi) und Jane Foster (Natalie Portman). Ja, mit der Astrophysikerin und guten Seele Jane wird es endlich ein Wiedersehen geben. Aber keines das man in dieser Form erwartet. Thors Exfreundin wird, wie man auf den Plakaten schon erkennen kann, nicht als Dr. Jane zurückkommen, sondern als Mighty Thor. Wie das sein kann? Hier sollte man sich in Erinnerung rufen, was Odin in Thors erstem Abenteuer schon prophezeit hat: Jeder, der sich als würdig erweist, kann Mjölnir, Thors Hammer, halten. Besonders freuen dürfen sich auch die Fans von Star Lord und Co. Denn die Guardians bringen neben vielgelebten Oldies wieder einiges zu Lachen in den fast zweistündigen Film. Zu lachen gibt es im neuen Thor Film, neben einer durchaus tiefen Botschaft, wieder einiges.

Zum Beispiel das völlig neu erbaute Asgard, dass nun für Touristen geöffnet ist und einige Szenen zum Schmunzeln bietet oder irgendwelche Ziegen, die die ganze Zeit im Hintergrund schreien. Ja genau, schreiende Ziegen … Das versteht man dann, wenn man den Film gesehen hat. Fans des „alten“ Thors werden allerdings auch in diesem Film wieder etwas enttäuscht sein. Der Charakter des Donnergotts hat sich schon in Endgame und Thor: Tag der Entscheidung stark gewandelt. Die Meinungen über diese Entwicklung sind stark gespalten. Wer den neuen weniger ernsthaften Anstrich von Thor mag, wird sich auch wieder in diesem Film über den lockeren und spaßhaften Umgangston des Odinson freuen. Von dem würdevollen und ehrenhaften Donnergott der ersten beiden Thor Filmen ist allerdings eher wenig übriggeblieben. Ob man diese Entwicklung nun gutheißt oder nicht, Thor schwingt sich mit seinem Hammer noch immer in die Herzen der Kinobesucher. Dementsprechend ist die Vorfreude auf den Film groß.

And Love: In Thor 4 erwarten einen aber auch einige Szenen, in denen einem fast die Tränen in die Augen schießen. Zum Beispiel, als Thor seinem Widersacher in die Augen sieht und sagt, dass er statt Krieg gehen ihn zu führen, seine Zeit mit seinen Liebsten verbringen möchte und ihn dann eiskalt stehen lässt. Thor sagt es sogar selbst ganz kitschig: „Ich entscheide mich für die Liebe!“ Wie lange erhofft wird auch die Geschichte von Thor und Jane weitererzählt. Die zwei treffen sich nach einer langen Trennung von acht Jahren endlich wieder. Nach acht Jahren, sieben Monaten und sechs Tagen, um genau zu sein. In dieser Zeit ist einiges passiert. Der Thor, den wir in Endgame gesehen haben, hat sich wieder in Form gebracht und war in der Zwischenzeit auf der Suche nach sich selbst. Jane mach die erstaunliche Entwicklung zur Mighty Thor durch und schließlich treffen sich die beiden wieder. Ein sympathischer Aspekt des Films, der viel Publikumsnähe erzeugt, ist die traurige Liebesgeschichte von Thor, die so wunderbar normal ist. Thor, Donnergott, Sohn von Odin, Superhero hat ganz gewöhnliche Probleme, die es wert sind, erzählt zu werden. Nämlich die Trennung von seiner Exfreundin, über die er nicht hinwegkommt. 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage schon… Die Trennung von Thor und Jane verlief eigentlich ziemlich unspektakulär und kann in dieser Form eigentlich jedem passieren. Herrlich normal eben. Was nimmt man sich aus dem Film mit? Diejenigen, die man liebt, soll man festzuhalten und sie das auch von Zeit zu Zeit wissen zu lassen. Denn Thor und Jane haben acht Jahre lang nicht miteinander geredet und beiden ging es in der Zeit wirklich schlecht. Kleine Info zum Schluss: der Titel Love and Thunder ist eigentlich ziemlich cool und deutet nicht auf eine klassische Liebesgeschichte hin. Um den wirklichen Sinn des Titels zu verstehen, darf man bis zum Ende gespannt sein 😉 So viel ist sicher: Zum Schluss wird die Liebe siegen. In der einen oder anderen Form.