„The Chosen“ ist eine Serie über das Leben Jesu und seiner Apostel, die im Dezember 2017 erstausgestrahlt wurde. Die erste Staffel stieß weltweit auf großes Interesse und wurde nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ein richtiger Erfolg. Mittlerweile wurde die Serie schon über 43 Millionen Mal gestreamt.

Von seinen Jüngern wird er auf ganz spezielle Weise wahrgenommen. Einerseits ist er für sie ein freundlicher, armer Wanderprediger, anderseits vollbringt er solch unglaubliche Wunder, dass die Apostel ihren Augen kaum trauen können. Und so kommen sie zum Glauben, dass Jesus der lang erwartete Messias ist. Vor allem aber bewundern sie an Jesus die bedingungslose Liebe, die er den Ausgeschlossenen der damaligen Gesellschaft mit Mitgefühl und Leichtigkeit entgegenbringt.

Ganz normale Menschen

Ein weiterer Grund, warum „The Chosen“ für mich so besonders ist, ist, dass man wie noch nie zuvor in das persönliche Leben der Apostel Simon Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, Matthäus und auch Maria Magdalena eingeführt wird. Man lernt die Charaktere mitten in ihrem Leben kennen und sieht, dass sie ganz normale Menschen sind, die hart arbeiten und auch ihre Probleme haben.

Von Jesus verändert

Ich finde, man kann sich wirklich mit den Jüngern identifizieren, was eigentlich sehr wichtig ist, denn wir selbst sind ja auch Jünger Jesu, ganz normale Menschen, damals wie heute. Es ist echt berührend, wie Jesus die einzelnen Jünger kennenlernt, sie in einem Chaos vorfindet und ihr Leben mit einem Schlag verändert. Das sind wirklich bewegende Szenen.

Ich möchte gar nicht mehr sagen, sondern euch empfehlen, die erste Staffel von „The Chosen“ anzusehen. Lasst euch in die Zeit vor 2000 Jahren zurückversetzen, in eine wahre Geschichte voll von Liebe, Humor und undenkbaren Wundern.

Schau hier: https://studios.vidangel.com/the-chosen