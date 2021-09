Geboren in New York als Sohn eines ägyptischen Vaters und einer irischen Mutter wurde Jonathan Roumie ursprünglich griechisch-orthodox getauft. Die Familie zog kurz darauf in eine Vorstadt von New York und besuchte ab da die katholische Kirche. So wuchs Jonathan schon früh mit dem Glauben auf. „Eine Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen“, hatte sein Vater immer gesagt, und so war das gemeinsame Gebet in der Familie bei den Roumies selbstverständlich. Jonathan beschließt, Schauspieler zu werden und tut sich anfangs schwer, sich finanziell über Wasser zu halten. „Ich habe alles getan, damit meine Kariere funktioniert. Ich betete, hatte Glauben, sogar einen erwartungsvollen Glauben. Aber gleichzeitig jonglierte ich zu dem Zeitpunkt sieben verschiedene Jobs.“ Seine Erkenntnis heute: „Ich wollte alles selbst machen.“

Der Wunsch bleibt

So kellnerte er nebenbei oder arbeitete als Tribünenbauer. Gelegentlich kamen auch kleinere Jobs als Schauspieler. Aber einen Lebensunterhalt konnte er keinen damit verdienen. Jonathan erzählt, dass er über acht Jahre folgendes Gebet betete: „Gott, wenn da irgendetwas anderes ist, worin du mich siehst, wenn da irgendein anderer Weg ist, den du dir von mir wünschst, auf dem ich dir dienen könnte, außer ein Schauspieler zu sein, bitte sag mir, was es ist, denn das, was ich jetzt tue, ist wirklich schwer.“ Aber sein Wunsch, ein Schauspieler zu sein, verschwand nicht, wurde im Gegenteil immer stärker. Aber konkrete Möglichkeiten zeigten sich keine.

Am Tiefpunkt

Dann kam dieser Samstag im Mai 2018. Er hatte kein Essen im Haus, 20 Dollar in seiner Geldbörse und am Konto nur Schulden. „Ich habe alles nicht verstanden und konnte nicht mehr“, so der Schauspieler. „Also habe ich getan, was ich immer tat. Ich fiel auf die Knie, um zu beten. Aber dieses Mal war es anders. Dieses Mal betete ich in absoluter Zerbrochenheit und ich sagte: Herr, was mache ich falsch? Wenn du willst, dass ich weitermache, dann greif ein, denn ich kann körperlich nicht mehr, okay? Ich gebe dir alles, denn du hast gesagt, dein Joch ist leicht und deine Last ist leicht. Also hier, Herr, nimm es. Ich gebe dir alle meine Probleme und ich mache einen Schritt zurück. Ich gebe auf.“

Völliges Loslassen

Für Jonathan war dieses Gebet zum ersten Mal ein wirkliches Loslassen. Er sagt: „Ich habe alle meine Erwartungen aufgegeben, wie meine Kariere gehen würde oder wie ich Geld bekomme.“ Innerlich fühlt er sich leichter. „Ich hatte zwar die Antwort noch nicht, aber es war nicht mehr mein Problem.“ Am Nachmittag desselben Tages öffnet er seine Post und kann es fast nicht glauben. Darin befanden sich drei Schecks, die die Miete deckten und seine finanzielle Situation retteten. Woher diese Schecks kamen, verrät Jonathan nicht. „Ich wäre fast umgekippt. Innerhalb ein paar Stunden hat sich mein Leben an diesem Tag komplett verändert.“ Dieser Vorfall führt bei dem Schauspieler zu einer tiefen inneren Bekehrung und er bezeichnet sich heute gern als „wiedergeborener Katholik“. Drei Monate später kam das Angebot für die Rolle als Jesus in „The Chosen“.

Es war Barmherzigkeit

Immer wieder gibt der Schauspieler Zeugnis darüber, wie Gott sich um einen sorgt, wenn man ihm wirklich alles übergibt. Und er spricht viel über die Barmherzigkeit Gottes, die er für sich erfahren hat. So ist nicht verwunderlich, dass für ihn das Bild des Barmherzigen Jesus sehr wertvoll ist und er gern den Barmherzigkeitsrosenkranz betet, sogar online mit seinen Fans.

Jesus spielen

Die Erfahrung, die Jonathan Roumie selbst mit Gott gemacht hat, möchte er in seine Rolle einbringen. Für ihn bedeutet das aber gerade, sich möglichst selbst zurückzunehmen, um Gott wirken zu lassen. Er sagt: „Ich möchte versuchen, nicht irgendwelche Ideen einzubringen, wie ich glaube, dass Jesus sein soll. Mein erstes Anliegen war, mich selbst herauszunehmen.“ Wichtig ist ihm dabei vor allem das Gebet und seine Beziehung zu Christus. „Alles, was ich mache, beginne ich mit einem Gebet. So war eher mein Gebet, dass Gott mich als Werkzeug benutzen würde, um seine Liebe und Barmherzigkeit zur Menschheit weiterzugeben. Ich habe mich einfach bemüht, dem nicht im Weg zu stehen.“ Während der Dreharbeiten in Texas suchte er nach einer Kirche, um oft in die Messe zu gehen und die Kommunion empfangen zu können. Auch ging er regelmäßig zur Beichte. „Das war für mich die Quelle, um das Ganze auf ein Level zu bringen, das ich aus eigener Kraft nicht tun hätte können.“

Persönlich berührt

Immer wieder ist Jonathan bei den Dreharbeiten selbst persönlich berührt. So zum Beispiel bei der Abschluss-Szene der ersten Staffel, wo er die Frau beim Jakobsbrunnen trifft. Hier wurde er emotional, obwohl es so nicht im Drehbuch stand. „Das, was für mich in diesem Moment passiert ist, war, dass da diese Frau war, der ich diese unendliche und ewige Liebe zeigen wollte und die sich auf einmal für die Möglichkeit geöffnet hat, die Liebe, den Geist, letztlich Christus zu empfangen. Sie hat einen Messias angenommen, der ihr Herz gewandelt hat, ihr allen Schmerz genommen hat und der ihr einen Grund gegeben hat, jetzt Freude zu verbreiten und ihr Leben neu zu gestalten. Ich denke, das ist, was Gott für uns alle möchte.“ Genau das ist auch, was ihn an „The Chosen“ so begeistert: „Zu sehen, wie Leute berührt werden, ihr Leben sich verändert hat. Menschen sind zu Christus gekommen.“ Und auch bei ihm selbst hat es einiges verändert: „Ich glaube, ich habe Christus auf einem tieferen Level kennengelernt.“