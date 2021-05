Schulstress – wir kennen’s alle. Es wird eine bestimmte Leistung von uns erwartet, man will unbedingt eine gute Note erreichen. Zusätzlich werden wir noch verglichen oder vergleichen uns selbst. Am schlimmsten ist es aber vor allem dann, wenn meine Aufgaben und To-dos nie weniger werden, zumindest scheint es oft so. Wie in einem Hamsterrad geht es immer weiter.

Negativ wird Stress dann, wenn wir uns überfordert fühlen oder Angst haben, wenn eine Aufgabe nicht so klappt, wie es sein sollte. Hier spricht man von Disstress. Und diese schlechte Art von Stress kann, vor allem wenn es länger andauert, zu ernsten gesundheitlichen Folgen führen, wie Burnout, Depressionen oder zu einem geschwächten Immunsystem. In unserer hektischen Welt, erfahren wir leider immer öfter solche Situationen. Vielleicht erkennst du dich ja in einer der folgenden Fälle wieder.

„Ich hab grad so viel Stress…“ Meist ist Stress für uns etwas, das wir unbedingt vermeiden wollen. Aber wir haben heute eine gute Nachricht für dich: Stress ist nicht immer nur etwas Negatives. Es gibt auch den guten Stress. Er bringt deinen Körper in einer herausfordernden Situation zu höherer Leistungsbereitschaft. Durch diesen positiven Stress, auch Eustress genannt, werden im Körper mehr Energie und Ressourcen zur Verfügung gestellt. Eustress ist sogar notwendig, damit wir uns weiterentwickeln, bessere Leistungen bringen und bestimmte Aufgaben meistern können, sowohl körperliche als auch psychische. Er sorgt dafür, dass wir an unseren Aufgaben wachsen können und nicht in einer Routine stehenbleiben, er fordert uns. Beispiele dafür sind etwa berufliche oder schulische Herausforderungen oder sportliche Aktivitäten.

Wir haben uns für dich mal näher angeschaut, was Stress mit dir macht, welche unterschiedlichen Arten es gibt, und Tipps gesammelt, was du dagegen unternehmen kannst.

No Stress…

Wie du entspannter durchs Leben kommst!

„Nehmt es voll Freude auf, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet! Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt.“ Dieser Satz aus dem Jakobusbrief in der Bibel will uns einen neuen Blick auf unseren Stress geben. Denn hier heißt es, wir sollen uns sogar FREUEN, wenn wir in Versuchung, also in Stress geraten. Es geht also darum, in einer stressigen Situation unseren Blick zu verändern, sprich, aus Disstress Eustress zu machen.

Meistens kommt der negative Stress ja aus unserer Angst, dass wir versagen und dann nicht gut dastehen. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass wir aus so einer Situation vielmehr etwas lernen und daran wachsen, egal wie die Sache ausgeht – dann können wir den negativen Stress in positiven Stress umwandeln, was uns dann nicht mehr „stresst“, sondern sogar anspornt. Da kommt nun auch unser Glaube mit ins Spiel. Wir dürfen nämlich darauf echt vertrauen, dass wir in stressigen Situationen nicht allein sind. Im Psalm 23 steht: „Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir!“ Wir wissen, dass Gott unser Vater ist und dass er mit uns ist, egal wie die Dinge ausgehen.