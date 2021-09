Eine neue Pop Dance Band aus England macht sich bemerkbar – die Saintz. Danny Stephenson, ein ehemaliges Mitglied von LZ7, und Destiny Owen haben sich letztes Jahr zusammen getan um sich durch ihre Musik mit jungen Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Obwohl sie bisher leider kaum auf echten Bühnen stehen konnten, haben sie viel über Social Media und Live Streams gemacht.

Auch bei der Online Illuminate Tour waren sie gemeinsam mit LZ7 mit dabei. Besonders wichtig gerade jetzt in dieser Zeit ist ihre Botschaft, die Botschaft der Hoffnung! Wenn man das Gefühl hat, eingesperrt zu werden, der Kontakt zu den Freunden beschränkt ist und von allen Seiten Druck kommt, dann ist die Musik von Saintz wie ein Aufatmen. Mit ihrem Song „You’ll Always Find A Way“ sagen sie, dass Gott immer einen Weg findet, dass er immer auf uns aufpasst und wir in guten Händen sind. Genau diese Botschaft brauchen wir jetzt so sehr, diese Zuversicht, dass alles gut wird.

„When I wake up wake up I can see you. In a storm I know that you are the answer.“

Die Saintz haben noch viel vor – Konzerte, Festivals, Schultourneen und natürlich neue Musik …

