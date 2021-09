Wir erleben momentan alle eine harte Zeit voll von Unsicherheit, Angst und Verzweiflung. Wenn man das Gefühl hat, eingesperrt zu sein, der Kontakt zu den Freunden eingeschränkt ist und von allen Seiten Druck kommt, dann kann Musik wie ein Aufatmen sein, neue Kraft und neuen Fokus schenken. Eine neue Pop Dance Band aus England macht sich bemerkbar – die Saintz. Danny Stephenson, ein ehemaliges Mitglied von LZ7, und Destiny Owen haben sich vor nicht mal einem Jahr zusammen getan, um sich durch ihre Musik mit jungen Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Obwohl sie bisher leider kaum auf echten Bühnen stehen konnten, haben sie viel über Social Media und Live Streams gemacht. Mit ihrem Song „You’ll Always Find A Way“ sagen sie, dass Gott immer einen Weg findet, dass er immer auf uns aufpasst und wir in guten Händen sind. Genau diese Botschaft brauchen wir jetzt so sehr, diese Zuversicht, dass alles gut wird. „In a storm I know that You are the answer.“ Im Sturm bist Du die Antwort. „There’s always a way.“ Es gibt immer einen Weg. „When I wake up wake up I can see you. In a storm I know that you are the answer.“ Die Saintz haben noch viel vor – Konzerte, Festivals, Schultourneen und natürlich neue Musik … Saintz

Auch in Kalifornien ist es nicht still. Die vier Geschwister Luke, McKenna, Kyrsten und Ryan alias The Young Escape haben einen Song komponiert, der tief geht – „Count on me“ erzählt von Dunkelheit, davon, seinen Weg und Glauben verloren zu haben, nicht atmen zu können. „If you’re struggeling to breath remember you can count on me“. Doch Er ist da, auf Ihn können wir zählen. Und weiter „I know you’re feeling like you’re at your end“, es fühlt sich an, als wärst du am Ende, „But I’ll stay with you no matter what’s ahead“, aber Gott bleibt da, ganz egal was kommt. McKennas wunderschöne Stimme unterstützt von einem gewaltigen Orchester überzeugt und pflanzt ein Körnchen Hoffnung in unser Herz. „If you’re struggeling to breath remember you can count on me.“ The Young Escape