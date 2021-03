Du sagst so selbstverständlich, „Gott hat dir das gesagt“ – aber was heißt das? Wie hört man, was Gott sagt?

Philipp Mickenbecker: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Zugang. Aber ich find es mega wichtig und gerade in unserer jungen Generation, nicht nur mit Gott zu reden, sondern auch darauf zu hören, was Gott sagt. Ich glaube, dass das im Grund relativ einfach ist, wenn wir die Bibel lesen und Gott da Dinge drin sagt, die uns ansprechen. So spricht Gott zum Beispiel zu mir. Muss ich etwas in meinem Leben ändern? Und da hab ich immer erfahren, dass Gott einen guten Plan mit mir hat. Dass es mir nie geschadet hat, wenn ich manche Dinge habe sein lassen. Auch wenn ich mir gedacht habe, das geht jetzt zu weit, am Ende hatte ich einen krassen Frieden. Ich habe erlebt, dass Jesus mir dann etwas viel Besseres gibt. Und ich glaube, wenn man einmal zur Ruhe kommt, sein Handy ausmacht und ins Gebet geht, dann kommen einem schon Gedanken, wo man merkt, ok, die sind jetzt gerade nicht von mir. Gerade für mich in meiner Situation, wo ich vielleicht nicht mehr lang zu leben habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das genial ist, wenn ich wirklich Gott fragen kann, was ich machen soll. Ich bin ein Fan, Gott ganz konkret zu fragen und davon auszugehen, dass er auch antworten wird. Heute geht niemand mehr davon aus, dass Gott uns antwortet. Auch konkret auf Fragen in unserem Leben. Und egal ob das jetzt meine Frage war in Island, wo ich gesagt hab, ok, Gott, ich brauch jetzt eine Antwort, soll ich Sachen zusagen oder soll ich meine Beerdigung vorbereiten? Und dann hab ich Gott konkret um Polarlichter gefragt. Das zieht sich bei mir so durch, bei den kleinen Fragen des Lebens, bei den großen Fragen des Lebens. Wo ich merke, Gott redet heute noch. Und das finde ich mega cool.

Deine Diagnose, dass du jetzt wieder Krebs hast, kam im August. Du hast, glaub ich, erst im Oktober im Video öffentlich darüber gesprochen. Hast du lange überlegt, ob du das überhaupt machen willst?

Philipp Mickenbecker: Ich habe das eigentlich schon einige Zeit vorher gewusst, bin aber nicht zum Arzt gegangen, weil mir eh klar war, dass er mir nur wieder eine Chemo andrehen will. Deswegen war ich erst nach unserer Islandreise beim Arzt. Und ich habe ihm gesagt, dass ich keine Chemo mehr will, wo er gemeint hat, dass es genau die richtige Entscheidung ist. Dann war ich bei einer Talkshow eingeladen, eigentlich wegen meines Buches, und hier wurde ich gefragt, ob ich über meine aktuelle Situation sprechen will. Das war dann der Anlass für mich, es auch auf unserem Kanal öffentlich zu sagen, bevor es unsere Follower über das Fernsehen erfahren. Das real Life ist eben nicht immer nur einfach, und das gehört genau so zum real Life dazu, dass es auch schwierige Phasen gibt. Ich hatte zwar Sorge, was die Leute zu meinem Buch sagen, wo ich schreibe, dass Gott mich geheilt hat. Und jetzt ist der Tumor wiedergekommen. Aber Gott hat auch hier das Beste daraus gemacht.

Du bist auch jetzt noch einmal vom Fernsehen zum Arzt begleitet worden?

Philipp Mickenbecker: Ja, ein Fernsehsender macht eine Doku. Es gibt tatsächlich auch Leute, die sagen, mir geht’s so gut, ich kann gar keinen Tumor im Endstadium haben. Und so war ich eigentlich ganz froh, hier auch dem Fernsehen meine Befunde geben zu können. Der Arzt hat jetzt wieder gesagt, dass ich aufgrund einer Wassereinlagerung beim Herzen, eigentlich jeden Moment tot umfallen kann. Für mich ist klar, dass ich dann tot umfalle, wenn Gott es will, und nicht wenn der Arzt es sagt. Auch Psychologen sagen, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, jemandem Angst zu machen. Wenn man jemandem sagt, du hast eine unheilbare Krankheit und du hast keine Hoffnung mehr, du wirst sterben, dann stirbt der auch, aber an Hoffnungslosigkeit. Das ist vielleicht auch bei Corona so. Ich will nicht dazu aufrufen, unverantwortlich zu sein, aber ich will sagen, hey Leute, es gibt eine Hoffnung, es gibt jemanden, der euer Leben in der Hand hat. Habt keine Angst, egal was kommt, ob ihr krank werdet, egal ob ihr jetzt Krebs habt oder Corona. Auch Jesus hat gesagt: „Fürchtet euch nicht! Ich bin bei euch!“ Das gibt mir einfach voll den Frieden.