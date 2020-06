Bei der letzten Folge von „Sing meinen Song“, eine Fernsehserie, in der verschiedene Musiker zusammenkommen und gegenseitig ihre Songs performen, hat Paddy Kelly sich den Song „Embryo“ von Rapper MoTrip ausgesucht. MoTrip widmete dieses Lied dem Kind, das er und seine jetzige Frau Larissa, als MoTrip 19 Jahre alt war, abgetrieben haben. Es war keine leichte Zeit für das junge Paar, weshalb MoTrip immer wieder an diese Entscheidung zurückdenkt. Er schrieb den „Song“ Embryo, um die Abtreibung zu verarbeiten, wie er heute sagt. Der Song ist sehr emotional, da MoTrip seine innersten Kämpfe mit sich selbst und dieser Entscheidung offen anspricht. Es ist unglaublich mutig von MoTrip, so ein persönliches Lied zu veröffentlichen, das seine Trauer und seinen Schmerz um das verlorene Kind ausdrückt. Genau diesen Song hat Paddy Kelly beim letzten Abend von „Sing meinen Song“ performt. Es war ein unglaublich berührender Auftritt, besonders für MoTrip selbst. Paddys Auftritt hatte ihn tief berührt und der Schmerz, den er um das verlorene Kind in sich trägt, kam wieder in ihm auf. Alle beteiligten Musiker fühlten mit MoTrip mit und er blieb nicht der Einzige, dem die Tränen hinunterliefen. Nach dem Song umarmten sich Paddy und MoTrip lange. MoTrip meinte, er habe so etwas Berührendes und gleichzeitig Schmerzendes in seinem Leben noch nicht erlebt. Aber Paddys Performance hätte auch etwas Befreiendes, Heilsames für ihn freigesetzt. Er dankte Paddy für die Mühe und die Auseinandersetzung mit diesem traurigen Kapitel in seinem Leben. Wieder umarmten sich die beiden und Paddy dankte auch MoTrip für diesen ehrlichen Song, der anderen Menschen helfen kann, sich mit dem Thema Abtreibung auseinanderzusetzen und dabei Heilung zu erfahren. In einem kurzen Interview erzählt Paddy danach, was für ihn ganz klar ist: „Wir Songwriter schreiben über Leben und Tod, über Liebe, Verlust, Glück, Unglück und wir meinen das ernst.“ Deshalb ist für ihn MoTrips Song „Embryo“ ein gelungenes Kunststück, da er genau diesen echten Verlust durch Musik ausdrückt. MoTrip postet am selben Abend ein Bild mit Paddy auf Instagram. Titel des Bildes: Wachstum. Heilung.

Link zu Paddys Performance: https://www.vox.de/cms/sing-meinen-song-2020-motrip-fuehlt-puren-schmerz-als-michael-patrick-kelly-embryo-singt-4549180.html

Am Pfingstsonntag werden die beiden Musiker übrigens beide gemeinsam aus dem Kölner Dom performen. Anlass ist ein „Lockdown Konzert“, das am 31. Mai um 12.00 Uhr mittags auf Paddys YouTube Channel ausgestrahlt wird. „Es war sehr bewegend, in dieser leeren Kathedrale zu singen, in der sonst täglich 30.000 Besucher ein und aus gehen“, so Paddy Kelly.

Link zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=x4lkwM6l7r0