Schon vor etwa zwei Jahren hatte ich mir vorgenommen, mich hier irgendwann einmal zu bewerben. Schulisch ging es mir dann doch erst diesen Sommer aus und ehe ich mich versah, war ich auch schon bei meinem Vorstellungsgespräch. Ein Stoßgebet in der U-Bahn, Motivationsgespräch mit meiner besten Freundin und rein ins Café. Um mich mit der Umgebung vertraut zu machen und wortwörtlich zu testen, wie es dort so sein würde, beschloss ich gleich die Menükarte zu studieren und etwas zu kosten. Der vegane Süßkartoffelkuchen hatte mein Herz im Sturm erobert und das herzliche Personal halfen mir immens, meine Nervosität in den Griff zu bekommen. Das Büro befand sich im hinteren Teil des Cafés, wo ich den offiziellen YOU!-Magazin Bereich begutachten konnte. Das junge Team war mir von Anfang an super sympathisch und so verlief das Gespräch mit Michi, dem Hauptredakteur, dementsprechend locker.