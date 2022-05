Billie Eilish bereut ihren Pornografie-Konsum.

Text Sebastian Cotroneo

„Ich glaube, dass Pornos eine Schande sind.“ Mit dieser Aussage ließ Sängerin Billie Eilish unlängst aufhorchen. In einer Radiosendung mit dem US-Radiosender Sirius XM sprach sie offen von ihrer Pornografiesucht. „Um ehrlich zu sein, ich schaute wirklich viele. Mit ungefähr 11 Jahren begann ich, Pornos zu schauen.“ Früher hätte sie Pornos als ganz normal gesehen und dachte, dass sie mit dieser Einstellung zu den „Coolen“ gehöre, die offen über Pornographie reden können und kein Problem damit haben. Jetzt im Nachhinein sieht sie die Sache anders.

Schäden

Billie ist überzeugt, dass ihr der Konsum von Pornos nachhaltig geschadet hat. „Ich glaube wirklich, sie haben mein Gehirn zerstört. Und ich fühle mich unglaublich schlecht, weil ich so vielen Pornos ausgesetzt war. Ich hatte deswegen sogar Schlafstörungen und Alpträume“, sagte die Sängerin. „Ich bin so wütend, dass Pornographie so positiv gesehen wird, wütend mit mir selbst, dass ich glaubte, dass Pornos ok seien.“

Nicht die Realität

„Ich habe nicht verstanden, warum das so schlimm ist – ich dachte, so hast du gelernt, wie man Sex hat“, erinnert sich die Sängerin. Erst im Gespräch mit ihrer Mutter habe sie später erkannt, dass Pornografie nicht die Realität darstelle. Heute findet Billie Eilish besonders schlimm, wie Frauen und ihre sexuellen Erfahrungen in Pornos total verzerrt dargestellt werden.

Das Spiel mit dem Gehirn

Pornografie spielt mit unserem Gehirn. Wir alle sind auf der Suche nach Nähe und emotionaler Wärme. Schon als Baby und Kleinkind werden Verknüpfungen im Gehirn geprägt, wir lernen: Nackte, warme Haut ist gleich Liebe, Fürsorge, Zuneigung. In der Pubertät erfahren wir dazu noch das Gefühl von Lust und entwickeln die Sehnsucht nach sexueller Vereinigung. Empfinden wir nun innige körperliche Nähe, werden in unserem Gehirn bestimmte Hormone ausgeschüttet, durch die wir uns glücklich und geliebt fühlen.

Genau an diesem Punkt dockt Pornografie an: Durch das Anschauen von Pornos kommt es zu einer vermehrten Dopamin (=„Glückshormon“) Ausschüttung in unserem Gehirn. Das Gehirn kann Realität nicht von Illusion unterscheiden und gaukelt uns also genau das gleiche Gefühl von Liebe und Wärme vor, wie bei einer echten Begegnung. Wonach wir uns aber wirklich sehnen, bleibt unerfüllt.