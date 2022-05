Die christlichen Rapper reden nicht um den heißen Brei herum. In ihren neuesten Songs sprechen sie über die Essenz unseres Glaubens: den Tod und die Auferstehung Christi. Das erste Lied wurde am Karfreitag veröffentlicht und die Fortsetzung am Ostersonntag. Für die Musikvideos sind die Brüder extra ins Heilige Land geflogen, um direkt dort zu sein, wo das geschah, von dem sie singen.

„Bis in den Tod“ ist ein Karfreitagslied der anderen Art. Nicht so ruhig und andächtig wie wir es gewohnt sind von diesem Tag. Gute Musik, die man schnell im Ohr hat, kombiniert mit einem Text, der einem bewusst macht, was wir am Karfreitag gedenken und was das für unser Leben bedeutet.

Die gute Nachricht ist, es endet nicht am Karfreitag. Es gibt ein COMEBACK. Davon singen die Brüder in ihrer Hymne auf die Freiheit: „Bis in die Ewigkeit“ und schließen damit den Bogen vom Karfreitag zum liturgischen Hochfest, dem Ostersonntag.