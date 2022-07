Farruko, der bekannte Reggaeton-Star aus Puerto Rico, überraschte bei seiner aktuellen Tour mit einem Bekenntnis zu Gott.

Text Vroni Weinlich

383 Millionen Klicks auf YouTube. Und trotzdem möchte Latino-Star Farruko seinen Erfolgssong nicht mehr singen. Wie kam es dazu? Für Carlos Efrén Reyes Rosado, Künstlername: Farruko, lief alles scheinbar perfekt. Seit 2009 hatte er sich eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Mittels Sozialer Netzwerke, vor allem MySpace, erreichte er eine beachtliche Anzahl von Fans, wurde von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen und veröffentlichte letzten Sommer sein bereits siebtes Studioalbum, 4fach-Platin. 17 Millionen Abonnenten auf YouTube. Daddy Yankee und Alan Walker sind nur zwei der vielen bekannten Namen, mit denen er zusammen gearbeitet hat. Ein Leben im Luxus und er hatte alles, was er sich je erträumt hatte. Und doch fühlte er sich leer…

Bei einem Konzert im Februar 2022 in Miami vor 20.000 Leuten kam schließlich für alle sehr unerwartet das große Bekenntnis: Er hätte eine Begegnung mit Gott gehabt und er arbeite jetzt daran, sich zu ändern und ein besserer Mensch zu werden. „Ich hatte Erfolg, den Song des Jahres, aber ich muss euch sagen“, so der Star mitten in seiner Show, „in der Nacht habe ich geweint. Ich hatte alles, die besten Autos, konnte aber meine Kinder nicht sehen.“

Seinen aktuellen Nummer-1-Hit „Pepas“ performte er nicht, was ihm einige seiner Fans sehr übel nahmen. Er möchte diesen Erfolgshit nicht mehr singen, denn der Titel bedeutet „Pillen“ und ist eine Hymne an den Drogenkonsum. Zu dem Song sagt er: „Ich glaubte meine eigene Lüge. Es war mir nicht bewusst, welche Message ich damit verbreitete.“ Und weiter: „Wer weiß, wie viele Kids ich damit verletzt habe. Ich will dafür um Vergebung bitten, denn Liebe beginnt mit Vergebung.“

Bereits im April letzten Jahres hatte Farruko gemeinsam mit Onell Diaz den Song „Incompleto“ veröffentlicht, in dem er über seine Struggles und seinen Glauben sang:

„Ich habe es auf meine Art versucht

Ich habe nichts gewonnen, aber alles gegeben

Und obwohl ich die Welt bereist habe

Das habe ich ohne dich erkannt

Unvollständig

Ich fühle mich unvollständig

Wenn ich dich nicht in meinem Herzen habe

Jetzt verstehe ich, dass Leben in Christus leben in Fülle heißt“