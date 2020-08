Ich bin Miriam, 21 Jahre und komme aus Deutschland. Vor ein paar Monaten bin ich aus meinem Auslandsjahr in Paris zurück gekommen und verbringe nun meinen Sommer als Praktikantin bei YOU!. Ich kenne das YOU! Magazin schon einige Jahre und jetzt selber dabei zu sein, ist echt ein Privileg.

Eigentlich hätte ich diesen Sommer in Israel verbracht, aber da mein Praktikum dort wegen der Corona-Krise auf das nächste Jahr verschoben wurde, habe ich nach einer coolen Möglichkeit gesucht, die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.

Für den Sommer in Wien habe ich also eigentlich nur nach einer coolen Beschäftigung gesucht. Ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, ob es nicht etwas gibt, wo ich meine christliche Überzeugung mitbringen kann. Da ist mir dann sofort YOU! eingefallen, ich kenne es ja ohnehin schon länger und dort ein Praktikum zu machen, ist immer ein Traum von mir gewesen.

Ein Motivationsschreiben, und ein Vorstellungsgespräch weiter, bin ich jetzt schon seit Mitte Juni dabei. Mir gefällt besonders die entspannte und kreative Atmosphäre im Büro. YOU! ist halt nicht nur ein Magazin sondern auch ein Lebensstil!

Meistens komme ich gegen zehn Uhr ins Büro und bleibe bis vier am Nachmittag. Dazwischen habe ich ziemlich viel Freiheit, etwas zu schreiben, wovon ich glaube, dass es gut, wahr und schön ist. So sind schon Artikel entstanden über meine Lieblings-Podcasts, Michael Patrick Kelly oder auch einfach über Schönheit. Gerade arbeite ich zusammen mit meiner Co-Praktikantin Tanja an einem neuen Projekt #staytuned!!

Ein Highlight meiner Zeit bei YOU!, auf das ich mich schon total freue, ist eine Rafting-Tour mit dem Team, die für Mitte August geplant ist. Es ist uns nicht nur wichtig, zusammen für Gott zu arbeiten und die christliche Message auf eine coole Art und Weise in die Welt zu bringen, sondern wir bilden auch gute Freundschaften und inspirieren uns gegenseitig.

Was ich in meiner Zeit als YOU! Praktikantin gelernt habe:

Das Praktikum gibt mir die Möglichkeit, meine kreativen Talente und meine Zeit in ein Projekt zu investieren, das ich wertvoll finde. Außerdem kann ich ein bisschen in einen normalen Arbeitstag hinein schnuppern, Verantwortung übernehmen, und Schreiberfahrung sammeln.

Falls du auch ein Praktikum bei YOU! machen möchtest, kann ich dir nur sagen: Just do it!! Du wirst es sicher nicht bereuen!