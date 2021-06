Die britische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Naomi Scott (wir kennen sie zum Beispiel aus Disney Live Action Film „Aladdin“) macht den Anfang in einer Reihe von YouTube-Videos der British Vogue. Das Ganze steht unter dem Titel „Vogue Visionaries“ und soll laut Chefredakteur Edward Enninful Inspiration und praktische Ratschläge für alle geben, die in der Kreativbranche Fuß fassen wollen. Naomi spricht übers Schauspielern, wie sie dazu kam und gibt praktische Tipps für Castings, aber auch dafür, wie man mit Kritik und Zurückweisung umgehen kann. Etwa, indem man sich mit den richtigen Leuten umgibt, die einem auch ehrlich sagen können „Du beziehst das alles zu sehr auf dich selbst.“ Und indem man für sich genau definiert, was Erfolg ist: „Erfolg ist nicht, was du machst, sondern wer du bist.“ Dabei erzählt sie Storys aus ihrem eigenen Leben. Sie spielte in Schulmusicals mit, sang in der Kirche. „Alles hat bei mir mit Kirche zu tun – ich bin eine Pastorentochter, ich bin in der Kirche aufgewachsen.“ Dort wurde sie auch entdeckt, kam vom Singen schnell zur Schauspielerei.