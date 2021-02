Ed Sheeran

Mit seiner hellen Haut und seinen roten Haaren hatte es Ed nicht leicht in der Schule. Dass er dann auch noch eine Hornbrille trug und gestottert hat, machte die Sache nicht besser. In einem Interview sagte er: Ich habe jeden Tag geweint.“ Er habe „etwas Merkwürdiges“ an sich gehabt, das sich als Musiker aber als etwas Großartiges herausstellen sollte. „Als ich angefangen habe, Musik zu spielen, hieß es auf meinen Gigs: ‚Oh, da ist der rothaarige Typ mit der kleinen Gitarre‘, und so erinnerte man sich an mich.“ So verschaffte ihm sein Aussehen Wiedererkennungswert. Und das ist es, was der Sänger Jugendlichen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, mitgeben möchte: „Es ist super, merkwürdig zu sein.“