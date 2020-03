Ein Song, der mich in letzter Zeit total berührt hat, ist „Maybe it’s okay“ von We Are Messengers. Die Hauptstrophe im Song lautet „Maybe it’s okay to be not ok, ‚cause the One who holds the world is holding onto me”. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott derjenige ist, der alles in seinen ewigen Händen hält. Er ist viel größer als unsere Probleme es je sein könnten und kennt die Lösung zu den Situationen, in denen wir uns gerade befinden.

Wir haben für dich eine Worshipplaylist von 100 der besten Worshipsongs zusammengestellt, um uns immer wieder and diese Wahrheit zu erinnern. Wir hoffen, diese Playlist schenkt dir in dieser Zeit neue Ermutigung und Hoffnung.