Positive Stimmung, viel Lächeln und eine ordentliche Portion Lebensfreude. Das ist es, was Millane durch ihre Social Media Präsenz verbreitet. Wir haben die Newcomerin und Fashion-Influencerin für euch interviewt und unterhielten uns mit ihr über Outfit, Mut und ihren Glaubensweg.

Interview Lea Schagerl

YOU!: Du bist Fashion Influencerin, daher die Frage: Was darf bei einem guten Outfit für dich nie fehlen?

Millane: Schmuck oder Accessoires allgemein. Zum Beispiel Sonnenbrillen oder schöne Schuhe, um ein Outfit aufzupeppen.

YOU!: Du bist ja einmal allein nach Italien gereist, bedeutet das, dass du jemand bist, der gerne mal was Verrücktes tut und gerne Abenteuer erlebt?

Millane: Auf jeden Fall! Ich liebe es, Abenteuer zu erleben, zu reisen und neue Sachen auszuprobieren. Ich komme aus einer Kleinstadt und deshalb ist es für mich schon manchmal eine Überwindung, allein in ein Café zu gehen. Da dachte ich mir: Okay, dann fordere ich mich eben mal komplett heraus und fahre das erste Mal allein in den Urlaub. Ich finde es super wichtig, Challenges anzunehmen, Neues zu erleben und aus meiner Komfortzone herauszugehen.

YOU!: Bist du eigentlich nervös vor Auftritten oder Interviews?

Millan: Ja [lacht]. Ich bin immer noch sehr nervös. Zwar nicht mehr so wie am Anfang. Ein bisschen gewöhnt man sich schon daran, aber ein Nervenkitzel ist trotzdem da. Das ist aber meistens weg, wenn das Interview beginnt, oder ich auf der Bühne stehe.

YOU!: Ich finde es total mutig, wie du deinen Glauben so offen teilst! Damit bietet man schon eine gewisse Angriffsfläche. Warum hast du dich dazu entschieden?

Millane: Ich habe mich dazu entschieden, es öffentlich auf Social Media preiszugeben, weil es eigentlich der Hauptbestand meines Lebens ist. Es ist nicht einfach eine Religion oder hin und wieder sonntags in die Kirche zu gehen. Der Glaube ist mein Alltag, macht alle meine Werte aus und gibt mir meine ganze Stärke. Er macht mich in gewisser Weise zu der Person, die ich bin. Ich könnte meinen christlichen Glauben also nicht aus Social Media raushalten. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Gott hier eine Berufung in mich gelegt hat. So, dass ich anderen Menschen auch helfen kann, die noch auf der Suche sind und ihren Weg noch nicht ganz gefunden haben. Ich möchte hier einfach ein Licht sein.

YOU!: Wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen?

Millane: Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und deshalb wurde mir der Glaube auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Als ich erwachsen wurde, habe ich mich selbst dann entschieden, den Glauben zu leben und meinen Weg mit Jesus zu gehen. Mit 16 habe ich mich dann bewusst taufen lassen.

YOU!: Erfährst du deshalb auch Ablehnung und Hate?

Millane: Tatsächlich gar nicht so viel. Am wenigsten von Menschen, die überhaupt nicht gläubig sind. Die meisten interessieren sich sogar dafür, stellen mir Fragen und wollen, dass ich über meinen Glauben spreche. Viele junge Menschen meiner Generation sind generell sehr offen, so eben auch für den Glauben, was ich sehr schön finde. Natürlich gibt es immer Leute, die gemeine Kommentare abgeben, aber eigentlich bin ich sehr gesegnet mit meiner Community.

YOU!: Du wirkst so, als wärst du „angekommen“, wo du im Leben hinwolltest. Was würdest du jungen Menschen raten, die sich da schwer tun, also noch keinen Plan haben, wo es hingehen soll?

Millane: Man soll das machen, worauf man wirklich Lust hat. Zuerst einmal sollte man herausfinden, wer man wirklich ist, wo seine Ziele und Träume sind, und darauf dann sein Leben ausrichten. Es macht keinen Sinn, einfach etwas zu machen, was einem andere einreden, oder was deine Eltern vielleicht von dir wollen. Davon sollte man sich abkapseln und nur das tun, was einen glücklich macht. Im Endeffekt muss man nicht die Leute glücklich machen, sondern nur einen selbst. Also am besten auf das hören, was einem Gott und das eigene Herz sagen.

YOU!: Wann war dir klar, dass du Karriere mit Social Media machen möchtest?

Millane: Angefangen habe ich, als ich 12 war. Schon damals bin ich gerne vor der Kamera gestanden und habe Videos auf musical.ly hochgeladen, weil es mir einfach total viel Spaß gemacht hat. Natürlich habe ich damals ein bisschen davon geträumt, mit Social Media mein Geld zu verdienen, habe aber gedacht, dass das sowieso nie passieren wird. Ich habe sogar mal ein YouTube Video hochgeladen, als ich 13 oder so war. Ich hab es aber dann einfach durchgezogen und seit eineinhalb Jahren ist es auch tatsächlich erfolgreich.

YOU!: Du hast mal gesagt, dass du glaubst, dass Gott heute noch Wunder tut?

Millane: Ja, ich habe so viele Wunder in meinem Leben. Es gibt zwar kein richtig großes, krasses Wunder, von dem ich jetzt erzählen könnte, aber es gab schon so viele Situationen, in denen er mein Herz geheilt hat, mich beschützt hat, zu mir gesprochen hat oder mich gebrauchen konnte, sodass ich auch ein Wunder für andere sein konnte.

YOU!: Gibt es etwas, dass du mit unseren Lesern und Leserinnen teilen möchtest?

Millane: Ich möchte den Leuten gerne mitgeben, dass sie oft die einzige Bibel sind, die manche ihrer Mitmenschen lesen werden. Mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Ausstrahlung sollte man in die Welt hinausgehen.