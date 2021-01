Sascha Ungar findet, man kann in jeder Krise eine Chance sehen und wurde kreativ. Masken mit Message – was ist das? Kurz gefasst: Die Masken, die wir mittlerweile so selbstverständlich auf unserem Gesicht tragen, bieten eine große Werbefläche. Darin sah der 25-jährige Wiener Sascha Ungar eine Möglichkeit, mit ermutigenden Botschaften ein Lächeln auf die Gesichter der anderen zu zaubern, was sich ansonsten zurzeit als schwierig herausstellt. Außerdem bringen uns die Masken mit Message selbst zum Lächeln, da wir wissen, dass wir kreativ ästhetische anstatt langweilige Standard-Masken tragen.

Wie kam es zu der Message der Masken? Aussagen von berühmten Personen und ermutigende Botschaften aus der Bibel lieferten die Inspiration. Ein Schlüsselmerkmal sollte genauso die Kompaktheit sein. Denn, so Sascha, niemand habe Zeit und Lust, ausführliche theologische oder philosophische Abhandlungen auf einem Gesichtsschutz zu lesen. Das Ziel sei immerhin, jeden Menschen anzusprechen und nicht nur jene, die Theologen oder Philosophen sind. Für Sascha ist der Glaube schon lange ein fester Bestandteil seines Lebens – das stetige Fundament sozusagen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass ermutigende Botschaften daraus die Masken zieren. Im Buch Josua sagt Gott wiederholt: „Sei mutig und stark!“ Hoffnung und Mut – das sind zwei Worte, an denen wir uns jetzt festhalten können. Die Slogans auf den Masken erinnern immer wieder an Hoffnung, sie sind sozusagen Hoffnungsschimmer, auch wenn es um uns herum gerade scheint, als würde sich nichts ändern. Wenn wir in der Früh die Maske einstecken, macht ein Satz wie „Courage dear heart“ oder „Faith over fear“ gute Laune und Motivation für den Tag. Die Masken mit Message kannst du online unter www.maskenmitmessage.at kaufen. Wer will nicht ein Lächeln auf die Gesichter der anderen zaubern?