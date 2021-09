Mary’s Meals ist eine Wohltätigkeitsorganisation mit der simplen Mission Kinder vorm Hungertod zu bewahren. Sie ermöglichen chronisch hungerleidenden Kindern ein tägliches Schulessen. Dadurch schaffen sie einen höheren Anreiz, am Unterricht teilzunehmen, wodurch wiederum immer mehr Kinder eine Ausbildung erlangen, die ihnen einen Weg aus der Armut schafft. So erzählt die elfjährige Alinane aus Malawi zum Beispiel:

(doppelter) Essensspender werden

Mary’s Meals besteht nicht nur aus ehrenamtlichen Helfern, die vor Ort am Arbeiten sind, sondern auch aus unzähligen Spendern überall auf der Welt. Auch du kannst Teil von Mary’s Meals werden. Du kannst aktiv in einem der 19 Länder mitarbeiten, oder ganz einfach von zuhause einem Kind für ein Jahr lang eine Mahlzeit ermöglichen. Außerdem startet Mary’s Meals Deutschland eine neue Kampagne, in der sie bis zum 8. Dezember jede Spende verdoppelt. Das heißt du würdest anstatt einem, gleich zwei Schulkindern ein Essen ermöglichen. Dass es möglich ist mit einer so kleinen Tat, wie einer einfachen Essensspende das Leben eines Kindes zu verändern ist wunderschön, und wer weiß, vielleicht werden bald 3 Millionen Kinder ernährt werden.

Willst du mehr erfahren? Dann schau doch auf der Webseite vorbei! marysmeals.de