Little Women

Wow! Ganz ehrlich, da steckt so viel drinnen, ich kann´s einfach nur lieben! Ich bin wie Jo. In gewisser Weise halt. Ich kann sie so gut verstehen. Und dabei lebe ich ja eigentlich in „besseren“ Zeiten. Für Frauen. Sollte man zumindest meinen, ist aber am Ende doch nicht immer ganz so. Vor allem auch in meiner Welt nicht unbedingt. Dieses Problem, dass man vor allem als Frau auch so viele ökonomische, rationale Gedanken haben muss, wenn man heiraten möchte. Sie pocht immer auf ihre Unabhängigkeit und schafft es auch. Am Ende fühlt sie sich aber doch sehr einsam. Und muss sich am Schluss eingestehen, dass Heiraten und die Liebe trotz ihrer Überzeugungen und Prinzipien und der ganzen ökonomischen Hindernisse, durchaus ihre Berechtigung haben, was umso schöner ist. So viel (traurige) Schönheit in der Geschichte. Und nein, ich identifiziere mich nicht nur, weil sie Schriftstellerin ist, mit ihr! Aber auch deswegen. Muss man unterhaltsame Dinge schreiben, um als Autor zu überleben? Wieso nur? Man vergräbt sein ganzes Talent, wenn man denn eines hat. Das ist das große Problem, ist mir vorhin bewusst geworden! Man redet immer davon: Ja, du kannst schreiben. Ja, toll! Alles gut und schön… Aber habe ich Talent? Habe ich es, oder ist alles verlorene Mühe? Wieso mach ich das? Die begabtesten Menschen können ihr Talent oft nicht ausleben. Siehe Beth! Ok, ist nur eine Geschichte, aber trotzdem. Marina Keegan war auch so jemand. Wär sie so bekannt geworden, wäre sie nicht früh gestorben? Genau der Film, den ich gebraucht habe, einfach für mich, mein Leben. Und so unklar die einzelnen Details vielleicht auch noch sind: in welcher Form, wie usw., weiß ich doch wieder mal, wenigstens warum! Weil ich Geschichten liebe. Weil ich die Schönheit in jeder Form liebe. Weil ich irgendwie doch das Leben liebe! Und ich möchte es gut leben, nicht nur für mich, sondern für die Menschen. Ich muss dieses Buch lesen! Und ich möchte Jo bleiben/werden, aber auch so, wie ihre Mutter.