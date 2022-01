Ganz genau so nennt Danielle, kurz Dee (24), ihren YouTube Kanal: „This Little Light“. Humor beweist die kanadische Schwimmerin damit auf jeden Fall – sie hat Achondroplasie, eine Form von Kleinwüchsigkeit. Dass ihre vermeintliche Behinderung sie nicht aufhalten kann, zeigte sie gerade auch bei den diesjährigen Paralympischen Spielen in Tokio.

Zum Schwimmen kam sie durch ihren Bruder, nachdem sie schon so einige Sportarten durchprobiert hatte. Irgendwann wuchsen ihre Freunde weiter, sie blieb klein. „Ich bin ein wirklich kompetitiver Mensch, deswegen war es schwer, nicht mehr mithalten zu können, weil mir mein Körper Grenzen setzte.“ Aufhalten ließ sie sich davon trotzdem nicht. Sie ist die einzige Kleinwüchsige in ihrer Familie – ihre Eltern ließen sie ihre Behinderung dennoch nie als Ausrede nehmen, Dinge nicht zu versuchen. Und sie gaben ihren Glauben an sie weiter, obwohl sie erst als Jugendliche, mit 17, eine wirkliche Beziehung zu Jesus aufbaute. Bevor sie nach Montreal zog, um dort an der Uni zu studieren und weiter professionell zu schwimmen, ließ sie sich taufen.

Über ihren Glauben spricht sie auch sehr offen auf YouTube, auf Instagram, in Interviews. Und natürlich über ihre andere große Liebe: Kaffee! Neben dem Schwimmen studiert Danielle außerdem noch Linguistik, also Sprachwissenschaft. Kurz gesagt, es ist viel los in Dees Leben und durch ihre Vlogs und Videos können wir das alle miterleben. Vor allem möchte sie ihre Plattform auch nützen, um mit Vorurteilen aufzuräumen, denen sie tagtäglich begegnet, ihre Freude am Glauben weiterzugeben, Fragen von Fans zu beantworten und einfach ein – nicht ganz so – kleines Licht in der Welt sein.