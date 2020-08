Instagram, Facebook und Co. fasten? Lauren Daigle hat’s probiert! Die bekannte amerikanische, christliche Popmusikerin teilt auf ihrem IG TV ihre Erfahrungen.

Am Morgen nach ihrem Social Media Detox sieht sie ihren Feed das erste Mal nach 21 Tagen. Zu sehen, was ihre Freunde die letzte Zeit gemacht haben, reicht aus, dass ihre Gedanken den restlichen Tag darum kreisen. Ach, was sie nicht alles verpasst hat… Als sie sich dessen bewusstwird, ist sie sich klar: So kann sie nicht weitermachen.