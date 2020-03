Vieles hat sich in letzter Zeit in Leben von Superstar Justin Bieber verändert. Nach seiner Hochzeit vergangenes Jahr mit Model Hailey Bieber (vorher Baldwin), startet er nun auch musikalischer wieder voll durch. Am 14. Februar veröffentlichte er sein neues Album „Changes“. Und noch etwas Neues gibt es: Seit Jänner läuft auf YouTube die Doku-Serie „Justin Bieber: Seasons“. Von Justin selbst mitproduziert lässt er in zehn Folgen hinter die Kulissen blicken. Er zeigt, wie er das neueste Album produziert hat, zeigt seinen neuen Alltag als Ehemann und spricht sehr offen über seine Probleme in der Vergangenheit. Woran er gerade besonders arbeitet, neben seiner Ehe und der Musik? Wieder ganz gesund zu werden, vor allem auch mental. „Wir müssen uns durch diese Gefühle durchkämpfen. Denn schlussendlich sind sie genau das – Gefühle! Wir sollten unsere Energie vielmehr auf unsere Leidenschaft konzentrieren.“