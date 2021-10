Es gibt so viel zu tun auf dieser Welt! So vielen Menschen müsste geholfen werden, es gibt so viele Charity-Organisationen, die man unterstützen und Projekte, wo man mitanpacken könnte. Wird dir das auch manchmal zu viel? Verlierst du den Überblick und weißt überhaupt nicht mehr, wo du da überhaupt anfangen sollst?

Das kann ich nur zu gut verstehen, ehrlich. Wenn es so viel gibt, zu viel, kann es passieren, dass man einfach gar nicht hilft. Deswegen finde ich die Jugendaktion von Missio so toll! Nicht nur, weil die Pralinen und die Chips echt gut schmecken, sondern weil es so leicht ist, damit zu helfen. Und du hast nicht einmal das Gefühl, extrem viel spenden zu müssen, um zu helfen oder so – du kriegst außerdem was dafür. Zumindest bei mir in der Klasse hat eine Packung Pralinen nie lange überlebt, deswegen mussten wir vorsichtshalber immer gleich mehrere aus der Box kaufen – bevor die auch leer war. Ob das mehr über unsere Verfressenheit aussagt, als über unser Mitgefühl und den Wunsch, anderen helfen zu wollen, lasse ich jetzt besser mal so stehen. Fakt ist: Helfen geht ganz einfach, schmeckt gut und kann trotzdem einen großen Einfluss auf das Leben eines/einer Anderen haben, auch wenn es sich vielleicht gar nicht so anfühlt.