Text Vroni Weinlich

Jon kann gar nicht anders als Musik zu machen. Bei Gesprächen singt er, unterwegs summt er, keine Minute sitzt er still. Musik ist einfach seine Sprache. Immer dabei hat er seine Melodica (eine Mischung aus Klavier und Blasinstrument), eigentlich ein Kinderspielzeug. Jon wurde 1986 geboren und wuchs in einem Vorort von New Orleans auf, wo der Jazz seine Wurzeln hat. Durch seine Musikerfamilie begann er mit acht Jahren Schlagzeug und mit elf Klavier zu spielen. Schon bevor er nach der High School auf die berühmte Juilliard wechselte, hatte er sein erstes Album fertig. 2013 schloss er mit einem Master of Music ab.

Größere Bekanntheit erlangte er, als er mit seiner Band Stay Human als Hausband bei The Late Night Show With Steven Colbert engagiert wurde. Und noch viel mehr Menschen kennen seinen Namen, seit er im April gleich fünf Grammys abgeräumt hat, darunter den heiß begehrten für das Album des Jahres (We Are).

Jon Batiste ist aber nicht nur ein großartiger Musiker, sondern hat auch eine strahlende Persönlichkeit und weiß die Menschen zu begeistern. Bei seinen Konzerten sitzt keiner still und immer wieder veranstaltet er seine sogenannten Love Riots, spontane Märsche durch die Straßen, wo jeder mitsingen und mitspielen kann. Er sagt dazu: „Bei keiner anderen Gelegenheit sehe ich Menschen so frei und voller Gefühle und so stark miteinander verbunden.“ Das, was ihm selbst Sinn und Hoffnung gibt, ist seine Verbindung mit Gott. Und das möchte er weitergeben: „Ich will den Menschen ein Gefühl der Sicherheit und der Hoffnung geben in einer Zeit, in der sowas kaum zu finden ist. Unsere Seelen, wer wir als Menschen sind, unser Sinn, das Leuchten, das Gott in uns gelegt hat, das erlischt nicht ohne unsere Erlaubnis.“ Als Teenager hatte er das Neue Testament im Taschenformat geschenkt bekommen, welches er ab da immer mit sich herumtrug. Und er versuchte, die Dinge, die er las, in seinem Alltag umzusetzen.

SONG CHECK

“Tell The Truth” von Jon Batiste

Als Jon 17 Jahre alt war und New Orleans verlassen hatte, um nach New York zu ziehen, sagte sein Vater zu ihm „Bleib dir selbst treu, egal, wonach du suchst oder was du tun willst.“ Diesen Rat hat Jon sich sehr zu Herzen genommen. Egal, ob es andere hören wollen oder nicht, man soll einfach die Wahrheit sagen. Kein Drumherum-Reden, sondern einfach raus damit. Das sagt Jon auch seinem Publikum, wenn er auf der Bühne steht.

Tell it like it is (Tell the truth)

Love how you live (I’m talkin’ to you)

When you’re doing what you do, da-da-da-da

Just tell the truth

Du musst dich wohl fühlen in deiner Haut und wer immer du bist: Die Wahrheit zu sagen ist immer die richtige Wahl. Denn wenn man beginnt, kleine Lügen zu erzählen, kann es passieren, dass es mehr werden und man sich so ein richtiges Netz aus lauter Lügen spinnt und dann nicht mehr heraus kommt. Man fühlt sich dann tatsächlich wie ein Insekt, das in einem Spinnennetz festhängt – gefangen! Kein Schritt vor, keiner zurück. Sackgasse. Und wenn dann früher oder später alles auffliegt, tut das immer weh: Einem selbst und auch den Menschen, die man dadurch verliert. Und gut geht’s einem ja währenddessen sowieso nicht.

Jesus hat ja gesagt: „Ich bin der Weg, die WAHRHEIT und das Leben“, das heißt der Rat, den uns Jon Batiste in seinem Song hier gibt, muss gut und richtig sein, denn Jesus hat dieselbe Message. Die Wahrheit zu sagen, kann so befreiend sein, so erleichternd. Dazu gehört auch, der zu sein, der man wirklich ist. Auch, wenn man vorgibt, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist, aber gern wäre, ist das nicht die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei, die Lüge belastet.

Natürlich kann es auch sein, dass man, wenn erst mal die Wahrheit raus ist, alles verliert und glaubt, ganz allein zu sein. Doch ganz allein sind wir nie, das wissen wir ja. Jesus ist immer da und hilft uns, diesen Weg der Wahrheit zu wählen und statt einem wackeligen, löchrigen und steinigen Weg der Lügen einen starken, stabilen, unzerstörbaren Weg der Wahrheit zu bauen. Tag für Tag.

Facts:

Jon Batiste hat eine Symphonie geschrieben, ein Musical und den Soundtrack zu Pixar’s Film Soul.