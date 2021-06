„Der Zweifel hilft zu vergewissern, was ich glaube, und ist ein Ausschauhalten nach dem Wahren, dem Guten, nach Gott.“ Ist das philosophischer Humbug oder tiefe Erkenntnis? Wir haben näher hingeschaut.

Text: Annalena Schuh

Wie oft zweifeln wir doch daran, ob etwas wahr ist, sei es, ob die Nudeln wirklich aldente gekocht sind oder nur die Haustür zugesperrt ist. Dies sind Beispiele für Zweifeln an einfach überprüfbaren Tatsachen. Aber man kann auch an seiner Entscheidung zweifeln. Habe ich genug gelernt? Oder wie in meinem Fall, ob der Artikel vollständig geschrieben ist? Genauso kann man auch an tiefgründigen Ideen oder an der Wahrheit einer Aussage zweifeln.

Manchmal zweifeln wir aber auch an Personen, hinterfragen, ob uns dieser Freund wirklich mag. Nicht selten sogar kommt es vor, dass wir an uns selbst zweifeln. Oft machen uns Zweifel richtig fertig. Und doch haben Zweifel auch etwas Gutes. Denn sie geben sich nicht mit dem Augenscheinlichen zufrieden, sondern helfen uns bei der Wahrheitsfindung. Schon die Philosophen beschäftigten sich genau mit diesem Thema und betonten die Notwendigkeit des Hinterfragens und des Zweifelns. Soweit so gut, doch: Wie ver-zweifelt man nicht so schnell daran?

ZWEIFEL AN KONZEPTEN

Wichtig ist, zwischen Person und Sache zu unterscheiden. Ein Freund kann mir Dinge sagen, die ich vielleicht anders sehe, und gleichzeitig werde ich nicht an seiner Freundschaft zweifeln. Wir neigen heute leider oft dazu, jemanden gleich als ganz unglaubwürdig abzustempeln, nur weil er in einer Sache eine andere Meinung hat als wir. Wir können Sachen und Konzepte immer anzweifeln, aber gefährlich wird es, wenn wir gleich davon ausgehen, dass der andere etwas Böses im Schilde führt.

Schon der heilige Augustinus, ein Kirchenvater, betont, dass Zweifeln etwas Bewegendes, etwas Fließendes ist. Das Zweifeln hält uns also in gewisser Weise lebendig, da wir dadurch prüfen, was wir denken, und unsere Gedanken durch das Zweifeln auf die Probe stellen. Jene Gedanken, die diese Probe bestanden haben, dürfen gefestigter bestehen bleiben. Stell dir unser Gehirn wie eine Kläranlage vor: Die Zweifel sind die Siebe, die das Wasser von dem herumschwimmenden Schmutz trennen. Und Aristoteles sagte schon im antiken Griechenland, wer Recht erkennen wolle, müsse zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben.

WIE RICHTIG ZWEIFELN?

Zweifel sind in diesem Sinn also unbedingt notwendig, um die Wahrheit zu finden. Doch wie zweifle ich in richtiger Weise? Vielleicht, indem wir unsere Zweifel gut anschauen und versuchen, die Dinge in unserem Kopf etwas auseinanderzuklauben. Was ist es konkret, woran wir zweifeln? Wo gibt es Wahrheiten, die für mich bereits klar sind? Wir haben leider die Neigung, manchmal vorschnelle Schlüsse zu ziehen, und sehen dann alles nur negativ. Wir dürfen zum Beispiel durchaus anzweifeln, ob wirklich wahr ist, was mein Lehrer in der Schule sagt. Aber mein Lehrer oder Schule sind deswegen nicht gleich blöd oder böse und es ist auch nicht gleich alles falsch, was ich hier lerne. Oder bei uns selbst: Nur weil ich oft Fehler mache, bedeutet das nicht, dass ich gar nichts kann oder nichts wert bin. Wir müssen uns in solchen Fällen daran erinnern, was wir schon wissen. Und die Wahrheit ist, dass ich einen Wert habe unabhängig von meinen Fehlern. Einfach weil ich existiere. Und weil Gott mich mit einem Plan erschaffen hat.

GLAUBENSZWEIFEL

Wie sieht es eigentlich mit Gott aus? Dürfen wir an Gott zweifeln? Versteh mich nicht falsch, es gibt Tage, an denen ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott ein liebender Gott ist, und dass er gütig ist. Wenn ich auf die Ungerechtigkeit in der Welt schaue, frage ich mich, warum ein liebender Gott schweigt. Das fordert mich manchmal heraus. Wahrscheinlich bin ich damit nicht die Einzige. Gott ist eben nicht so einfach zu überprüfen wie meine Nudeln im Kochtopf. Und dann gibt es ja auch mega viele Meinungen darüber, wer oder wie Gott ist. Von daher ist, glaube ich, auch hier zweifeln erlaubt. Aber dieses Zweifeln sollte uns anspornen, die Wahrheit immer mehr herauszufinden. Es gibt nämlich Dinge, die sind sehr wohl überprüfbar, wie z.B. die Bibel, dass Jesus gelebt hat, sogar sein Tod und seine Auferstehung, und schließlich gibt es die Schönheit und Ordnung der Natur und so viele andere Dinge, die uns daran erinnern, dass Gott da ist und uns liebt. Was mache ich, wenn ich an einer Aussage oder Meinung meines Freundes zweifle? Ich werde am besten mit ihm darüber sprechen. So können wir das auch mit Gott machen. Gehen wir doch konkret mit ihm ins Gespräch darüber. Wenn wir nur glauben, weil es uns andere vorgegeben haben, wird unser Glauben eigentlich nie echt sein können.

ZWEIFEL POSITIV SEHEN

Auch wenn uns Zweifel meistens unangenehm sind, sollten wir sie auch mal positiv sehen. Klar, wenn wir anderen zu sehr nur mit Misstrauen begegnen, dann werden wir uns im Leben sehr schwertun. Aber wenn uns der Zweifel dazu anspornt, die Wahrheit noch mehr herauszufinden, dann sollten wir unsere Zweifel zulassen und sie ernst nehmen. Viele Dinge sind eben nicht so einfach überprüfbar und wir werden der Wahrheit nur einen Schritt näherkommen, wenn wir auch andere Meinungen hören und unsere Meinung immer wieder hinterfragen. Oft passiert es uns ja, dass wir unsere Meinung einfach nur nach dem Mainstream richten, nach dem, was eben alle sagen. Gerade in Zeiten von Medien und Sozialen Netzwerken hat die „allgemeine Meinung“ einen großen Einfluss auf unsere Einstellung. Zweifel helfen uns da, uns danach zu fragen, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist manchmal ja ganz positiv.