Über eine Frage, die wohl jeden Menschen auf der Welt herumtreibt. Wer sind wir?

YOU! Leserin Bella hat uns vor kurzem eine Frage geschickt und wir waren von dem Thema sofort begeistert und haben uns gedacht, wir greifen es gleich auf. Es geht um Identität. Wer ich bin. Ist das nicht die größte Frage, die wir auf dieser Welt haben? Wahrscheinlich lassen sich darauf viele Antworten geben. Wir haben versucht, das Ganze einmal aus einer ganz grundlegenden Sicht anzuschauen.

Text: Michi Cech, Tanja Prattes, Theresa Osterkorn

Wer wir als Menschen sind, definieren wir oft dadurch, wie und wonach andere uns definieren und einschätzen. Aber ist das wirklich, wer wir sind? Klar ist jedenfalls, ein Mensch ist viel mehr als eine einzige Charaktereigenschaft, mehr als sein Beruf, seine Hobbys und Gefühlslagen.

Was macht meine Identität aus?

Uns wird gesagt: „Du bist, was du denkst, was du machst und wie du dich verhältst.“ In gewisser Weise gehört das auch zu unserer Identität dazu. Du bist vielleicht ein begabter Pianist, isst für dein Leben gern Schnitzel oder denkst, dass „One Direction“ die beste Boy-Band der Welt war und es eine Schande ist, dass sie sich getrennt haben. All das hilft anderen Menschen, dich in eine Schublade zu stecken: „die Pianistin“, „der Schnitzelliebhaber“, „das Fangirl“… Psychologisch gesehen ist das ganz normal. Die Welt, und vor allem jeder Mensch auf ihr, ist so komplex und individuell, dass unser Gehirn diese Komplexität vereinfachen muss, um besser durchs Leben zu kommen. Etwas so Umfassendes wie eine Person auf eine oder mehrere Gruppen zu reduzieren, kann aber nie der ganzen Wahrheit entsprechen.

Was bleibt, wenn alles wegbricht?

Wie weiß man dann aber, wer man wirklich ist? Was würde denn passieren, wenn du dir auf einmal deine Hand brichst und nicht mehr so gut oder gar nicht mehr Klavier spielen kannst? Was ist, wenn du beschließt, von einem Tag auf den anderen Vegetarier zu werden? Oder dir die Musik von „One Direction“ auf einmal nicht mehr so gut gefällt wie früher? Ändert das tatsächlich, wer du bist? Dieser Gedanke kann uns bei der Frage nach unserer Identität sehr helfen. Was ist, wenn wir die Dinge einmal wegnehmen, über die wir uns so oft definieren? Es liegt nämlich eine nicht kleine Gefahr darin, wenn wir unsere Identität an Dingen festmachen, die nicht wirklich endgültig sind. Brechen diese Dinge dann einmal weg, kommt es zur Katastrophe. Wenn sich jemand zum Beispiel hauptsächlich über seine Arbeit definiert, fällt er in eine Depression, wenn er dann seinen Job verliert. Oder im Extremfall: Was macht dich aus, wenn du nach einem Unfall nur mehr im Bett liegen kannst? Du bist immer noch du. Dein „Ich“ muss also mehr sein als das, was du tust.

Du bist einzigartig

Du bist mehr als die Summe deiner Eigenschaften. Etwas macht, dass du „Du“ bist, egal, ob du noch eben erst ein Baby warst, ein Kind, ein Jugendlicher bist oder dann ein Erwachsener. Und sogar wenn sich deine Einstellungen mal komplett ändern sollten, du bleibst doch immer noch derselbe. Wenn zum Beispiel jemand drogensüchtig wird, verändert sich diese Person meist so stark innerlich wie äußerlich, dass man oft sagt, das ist nicht mehr dieselbe Person. Und doch bleibt er „er“. Umgekehrt kennen wir auch Menschen, die sich radikal wieder zum Positiven verändert haben, wo man sagt, der ist ein neuer Mensch geworden. Trotzdem ist es dieser eine, selbe Mensch mit seiner Einzigartigkeit. Haben wir einmal verstanden, dass wir einzigartig, nicht austauschbar sind, ist der wichtigste Schritt schon getan. Denn dann brauchen wir uns nicht mehr mit anderen krampfhaft vergleichen und können ohne Stress unsere eigene Meinung bilden.

Sei, wer du bist!

Wir alle spüren irgendwie, dass es wichtig ist, dass man mehr „man selbst“ wird, also der, der man wirklich ist. Es gibt da diese Geschichte vom Adler, der als Junges aus dem Nest fiel und in einem Hühnerstall landete. Dort wuchs er nun mit den Hühnern auf, spielte mit den anderen Hühnerküken, lief wie alle am Boden umher und lernte, nach den Körnern zu picken. Da er sich für ein Huhn hielt, gackerte er und flatterte immer nur höchstens einen oder anderthalb Meter in die Höhe. Wie ein anständiges Huhn. Eines Tages sah er einen prächtigen Vogel, der hoch oben am Himmel majestätisch seine Kreise zog. Bewundernd blickte der Adler nach oben. „Wer ist das?“, fragte er ein Huhn, das gerade neben ihm stand. „Das ist der Adler, der König der Vögel“, antwortete das Huhn. „Wäre es nicht herrlich, wenn wir auch so hoch am Himmel kreisen könnten?“ „Vergiss es“, sagte das Huhn. „Wir sind Hühner.“ Doch dieser Gedanke ließ den jungen Adler nicht mehr los. Irgendwie war ihm schon mal aufgefallen, dass er ziemlich große Flügel hatte. Und eines Tages breitete er sie langsam aus und mit bebendem Herzen erhob er sich in die Lüfte. Zuerst 10 Meter, dann 20 und plötzlich spürte er, wie ihn der Aufwind zu tragen begann, der Sonne entgegen.