Nach ihrem 2018 veröffentlichten christlichen Film „I can only imagine“ kommt das neueste Werk von Andrew und Jon Erwin diesmal sogar in die Kinos. In der Hauptbesetzung ist unter anderem K.J. Apa zu finden, der besonders aus seiner Rolle als Archie in „Riverdale“ bekannt ist. Der neuseeländische Serienstar K.J. findet sich das erste Mal in einer christlichen Produktion, meint aber in einem Interview „Der Film ist für jeden etwas. Wenn du an die Liebe glaubst, wirst du den Film mögen.“ Und betont sogar, er sei noch nie so stolz auf ein Projekt gewesen.

Seine Schauspielkollegin Britt Robertson kennt man aus dem Nikolas Sparks Romantikdrama „Kein Ort ohne dich“. Sie arbeitete in „Bailey – Ein Freund fürs Leben“ schon einmal mit ihrem Filmpartner K.J. zusammen.