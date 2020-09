Ein Besuch beim Beauty Doc ist heute keine Seltenheit mehr. In einer Gesellschaft, in der man täglich auf Social Media mit Profilen von Influencern mit dem scheinbar perfekten Leben konfrontiert wird, ist das mit dem Selbstwertgefühl oft schwierig. Machen wir nicht oft unseren eigenen Wert von der Meinung anderer abhängig? Wenn wir gerade mal nicht die Anerkennung von anderen kriegen, die wir uns wünschen würden, werfen wir uns vor, besser sein zu müssen. Aber so ziehen wir uns doch eigentlich nur selbst runter.

Genau diese Gefühle haben Cimorelli in ihrem Song “I Am Enough” verpackt. Egal, was andere sagen oder denken oder was wir im Leben geschafft haben oder eben nicht, wir sind “good enough”. Die fünf Schwestern singen in ihrem Song: “I don’t need to show you/ I don’t need to prove you wrong.” Wir müssen also niemandem etwas beweisen und unser Glücklichsein nicht von anderen bestimmen lassen.

Cimorelli haben selbst schon früh gemerkt, wie sehr man sich von der Meinung anderer beeinflussen lässt. Bei ihrer Gründung waren alle Schwestern in ihren Teenage-Jahren und jünger. In diesem Alter ständig mit tausenden Kommentaren von fremden Leuten konfrontiert zu werden, die sie beurteilen – positiv und negativ- war nicht einfach. Lisa schreibt zum Release des Songs, dass sie eigentlich nur von ihrer Familie geliebt werden wollte, stattdessen aber immer Anerkennung bei Fremden gesucht hat. Als sie denn Song geschrieben hat, wurde ihr klar, dass sie nicht die Beste sein muss und kann “cause I’ll never win/I’ll never be the best”. Der ständige Druck, jedem zu gefallen, fiel von ihr ab.

Nicht unser Aussehen oder unsere Leistung bestimmt unseren Wert. Der Song ist wie eine Liebeserklärung an einen selbst, den man sich vor dem Spiegel vorsingen sollte, um sich diese Worte in Erinnerung zu rufen. Es gibt allerdings noch einen, der uns bedingungslos liebt, egal ob wir auf der Erfolgswelle schwimmen oder ganz unten sind – und das ist Gott. Er hat uns wunderbar erschaffen und wollte, dass wir genau so sind, wie wir eben sind. Jeder von uns ist “more than enough”. Anstatt in dem Hamsterrad der Suche nach Anerkennung nachzujagen, sollten wir uns lieber so akzeptieren, wie wir sind, uns mit dem beschäftigen, was uns glücklich macht, und dankbar sein für alles Positive in unserem Leben!

To everyone who says I’m beautiful

To every man that gave me up

If everybody cares or hates my guts

It’s all the same

I am enough

Text: YOU!- Praktikantin Theresa