Manchmal sehen wir Hobbys nur als einen Zeitvertreib außerhalb der wirklich „wichtigen“ Dinge, wie Arbeit oder Schule. Als ob wir nur eine Beschäftigung bräuchten, damit uns in unserer freien Zeit nicht langweilig wird. Eigentlich sollten wir unsere Hobbys ganz anders anschauen. Genau genommen helfen sie dir nämlich, dich selbst besser kennenzulernen, zu entdecken, wofür dein Herz brennt, letztlich immer mehr du selbst zu sein.

Text: Julia Schwendenwein, Ines Breiner

Gott hat uns vielfältig beschenkt – wir haben einen Körper, wir haben einen Charakter, Gefühle und Gedanken. Zusätzlich hat er uns aber noch etwas geschenkt, was uns ganz persönlich betrifft und formt: Talente und Interessen. All deine Talente und Begabungen können dir spürbar und praktisch helfen, dich in verschiedensten Bereichen zu entfalten. Gott hat vieles in die Welt gesetzt, was uns ein Stück von Ihm erkennen lässt – Schönes, Wahres, Gutes.

Das Schöne ist, dass jedes dieser Talente und Hobbys nicht nur da ist, um Spaß zu haben und das Leben ein bisschen schöner zu machen. Sondern Gott hat dir diese Begabungen und Leidenschaften gegeben, weil er weiß, dass du damit Großes bewirken, die Menschen um dich herum glücklicher machen und ein wenig von Gott und seinem Wirken dadurch auf der Welt sichtbar machen kannst. Ja, in jede dieser Sachen, die uns interessieren und Spaß machen, hat Gott einen kleinen „Ruf“ gegeben, der dich und alle um dich herum ein kleines bisschen wachsen lässt. Wachsen und dich selbst erkennen. Mit Hobbys kannst du schon früh deine Talente erforschen und wofür du geschaffen bist.

Wer weiß, vielleicht helfen sie dir auch, dich später für einen Beruf zu entscheiden. Zumindest wirst du sogenannte „Soft Skills“ entwickeln. Kreativität zum Beispiel ist in ganz vielen Bereichen gefragt. Sport und Bewegung helfen dir, an Ausdauer und Widerstandsfähigkeit zu arbeiten, Ehrgeiz zu haben und lösungsorientiert zu sein. Sprachenlernen kann auch ein Hobby sein – das hilft dir auf jeden Fall immer im Leben. Du musizierst gerne? Du malst gerne? Das macht Schönheit präsent. Also Hobbys – was auch immer du gerne machst – sind nie nur vertane Zeit.

Wenn du was Neues ausprobierst, entdeckst du neue Seiten an dir, die von Anfang an in dich gelegt wurden. Begabungen und Interessen können uns nicht nur helfen, einen Beruf zu finden, in dem wir Freude haben und Erfüllung finden, sondern uns auch mit anderen Menschen zu connecten, die entweder die gleichen Interessen haben, oder ergänzend sein können. Talente und Hobbys können so vielfältig sein, wie es Menschen gibt – probier dich aus und du wirst sehen, oft ergeben sich ganz wunderbare Freundschaften, weil zwei Menschen für dasselbe brennen.

Wo hast du das Gefühl, dass Gott dir etwas gegeben hat, wo du das Gefühl hast, dass du dich ganz entfalten kannst? Was bereitet dir Freude und womit kannst du vielleicht auch anderen eine Freude bereiten?